Cae la popularidad de Trump; lo culpan por cierre de gobierno

El rechazo no viene solo de los demócratas, pues incluso un porcentaje de republicanos no cree que el muro amerite cerrar el gobierno

Varias encuestas recientes revelan que los índices de aprobación de Donald Trump se han visto afectados tras el actual cierre del gobierno, que ya lleva más de un mes, mientras gran parte del público lo culpa por la situación del país.

En promedio, el índice de aprobación de Trump en el mes de enero, durante el cierre más largo en la historia de los Estados Unidos, es de un 37% de aprobación y un 57% de desaprobación, por debajo de su promedio de 41% de aprobación y 51% de desaprobación desde finales de noviembre hasta principios de diciembre (antes del cierre).

Lo anterior se basa en una comparación de encuestas publicada el miércoles por CNN. La “Encuesta de Encuestas” de CNN es un promedio de encuestas realizadas a adultos estadounidenses que busca ofrecer una visión más completa de la opinión pública.

Sin embargo, también hay hallazgos notables en las encuestas individuales. CBS News lanzó una encuesta el miércoles que muestra a Trump con una aprobación del 36%, el más bajo de todos los sondeos este mes.

Además, el 71% de los estadounidenses dijo que no vale la pena cerrar el gobierno para construir un muro a lo largo de la frontera con México, mientras que el 61% dijo que la frontera se puede asegurar sin construir un muro.

Incluso los simpatizantes del Partido Republicano no respaldan totalmente al presidente en este tema: el 56% de los republicanos dijo que vale la pena cerrar el gobierno por el muro mientras que el 43% dijo que no. Siete de cada 10 independientes y el 92% de los demócratas estuvieron de acuerdo en que no vale la pena el cierre.

Con la aprobación de Trump en descenso, las encuestas también muestran que la gente lo culpa por el cierre; en cada una de las cuatro encuestas que pidieron a los encuestados que culparan a alguien, las mayoría dijo que la responsabilidad es del presidente, mientras que alrededor de un tercio en cada encuesta mencionó a los demócratas en el Congreso como los principales responsables.

En lo que refiere a un posible fin del cierre, no todos los estadounidenses tienen una fuerte preferencia, aunque la mayoría de los encuestados preferirían que Trump cediera ante los demócratas. La mitad de los encuestados por CBS News dijeron que quieren que los demócratas en el Congreso aprueben un presupuesto que incluya fondos para el muro y dos tercios quieren que Trump acepte el presupuesto sin el muro.

Alrededor de la mitad de los participantes dijo que la demócrata Nancy Pelosi está haciendo un mejor trabajo en el manejo de las negociaciones que Trump (35% en la encuesta de CBS News dice que él está haciendo un mejor trabajo).

Una de las mayores reducciones de aprobación de Trump se encuentra entre los estadounidenses blancos sin educación universitaria. Su aprobación en el sondeo previo al cierre fue de alrededor del 55% en este sector de la población y desde entonces ha bajado a alrededor del 45%. No todas las encuestas muestran este movimiento, pero la mayoría muestra un aumento en la desaprobación y una leve disminución en la aprobación.

*Con información de CNN

