Roger Stone, asesor de Trump, es acusado formalmente por Mueller

La oficina de Mueller dijo que comparecerá ante un juez federal en Fort Lauderdale, Florida, a las 11 a.m. ET.

Roger Stone ha sido acusado por un gran jurado por los cargos presentados por el abogado especial Robert Mueller, quien alega que el asociado de Donald Trump desde hace mucho tiempo solicitó correos electrónicos robados de WikiLeaks que podrían perjudicar a los oponentes de Trump bajo la dirección de “un alto funcionario de la Campaña de Trump”.

La redacción de la acusación no dice quiénes en la campaña sabían sobre la búsqueda de Stone, pero deja claro que eran varias personas. Esta es la primera vez que los fiscales alegan que conocen a otras personas cercanas al presidente que trabajó con Stone mientras buscaba al fundador de WikiLeaks, Julian Assange.

“Después de la publicación de correos electrónicos robados (Comité Nacional Demócrata) del 22 de julio de 2016, un funcionario de alto rango de Trump Campaign se comunicó con STONE sobre cualquier lanzamiento adicional y qué otra información perjudicial tenía la Organización 1 con respecto a la Campaña Clinton. STONE a partir de entonces “Le dijo a la Campaña Trump sobre posibles lanzamientos futuros de material dañino por la Organización 1”, escribieron los fiscales.

Stone fue arrestado por el FBI el viernes por la mañana en su casa de Florida, le dice su abogado a CNN. Fue acusado el jueves por un gran jurado federal en el Distrito de Columbia por siete cargos, incluido un cargo por obstrucción de un procedimiento oficial, cinco cargos por declaraciones falsas y un cargo por manipulación de testigos.

La acusación

El 7 de octubre de 2016, después de que WikiLeaks lanzó su primer serie de correos electrónicos del entonces presidente de la campaña de Clinton, John Podesta, los fiscales dicen que Stone recibió un mensaje de texto de “un asociado del oficial de alto rango de la campaña de Trump” que decía “bien hecho”. lo que indica que la campaña de Trump se vio envuelta en la búsqueda de Stone por los demócratas.

El asociado y el oficial de alto rango de la campaña no se mencionan en la queja, aunque la acusación describe cómo Stone le dijo a un reportero que lo que Assange tenía en los correos electrónicos no publicados era bueno para la campaña de Trump. Stone respondió en ese momento: “Le diría [al oficial de alto rango de la Campaña Trump] pero no me devuelve la llamada”.

Un correo electrónico que coincide con la redacción publicada por The New York Times muestra que el funcionario al que se refirió Stone fue Steve Bannon.

Después de los lanzamientos del 7 de octubre, Stone se jactó ante los “altos funcionarios de la Campaña Trump” de que había pronosticado correctamente el volcado de datos, dicen los fiscales.

Stone ha mantenido públicamente que no sabía de antemano lo que WikiLeaks publicaría. Esa supuesta mentira, que también le dijo al Congreso, forma la base de algunos de sus otros cargos criminales en la acusación del viernes.

La acusación también alega que Stone mintió al Congreso sobre “sus comunicaciones con la Campaña Trump sobre la Organización 1”. En la acusación, la Organización 1 es WikiLeaks.

La acusación fue revelada el viernes después de que el arresto de Stone dejara en claro que se comunicó con varias personas sobre lo que sabía Assange, y que le estaban proporcionando actualizaciones de Assange y lo que Stone quería comunicar con él. Los fiscales citaron mensajes de texto y correos electrónicos que intercambió con la gente sobre lo que tenía Assange, y uno envió una foto de sí mismo de pie frente a la embajada de ecuatoriana en Londres, donde Assange ha permanecido durante años.

Los hombres pasaron gran parte de la información después de que WikiLeaks comenzó a hablar públicamente sobre los documentos robados que tenía pero antes de que todos hubieran sido revelados.

Según informes anteriores, esas personas incluían al locutor de radio Randy Credico y Jerome Corsi. No tienen nombre en la acusación y no han sido acusados ​​de delitos.

Stone también se comunicó con un “partidario involucrado con la Campaña Trump” a través de un mensaje de texto sobre qué más tenía Assange.

Manipulación de testigos

Stone también fue acusado formalmente de un testigo que manipuló acusaciones por sus supuestos intentos de influir en la historia del presentador de radio Randy Credico antes de testificar ante el Congreso, incluso aprovechando el lenguaje de las películas de la mafia y citando al presidente Richard Nixon, en quien Stone trabajó.

Credico está identificado como “Persona 2” en la acusación, una de las personas que se estaba comunicando con Stone sobre lo que Assange sabía: su abogado, Martin Stolar, confirmó a CNN.

“Randy es un testigo”, dijo Stolar, y declarará si es necesario en los procedimientos que involucran a Stone.

Stone ha afirmado que Credico, un progresista activista político y presentador de radio de Nueva York, fue su canal de respaldo a WikiLeaks durante la campaña de 2016. Credico ha negado que haya actuado como intermediario.

Sobre el mensaje de texto, Stone le dijo a Credico, “‘Stonewall it it. Alega el quinto. Cualquier cosa para salvar el plan’ … Richard Nixon”, dijeron los fiscales. Stone advirtió a Credico que lo “acusarían de perjurio” porque podría contradecir el testimonio de Stone. “Y si le entregas algo al FBI, eres un tonto”, le dijo Stone a Credico a través del texto.

Muchas veces, Stone le dijo que hiciera un “Frank Pentangeli”, una referencia a un personaje de “El Padrino: Parte II” que fingía ser inocente ante el Congreso.

**Con información de CNN.

