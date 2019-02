¿Por qué es color naranja la piel de Donald Trump?

(POLÍTICA YA). – ¿Cuál es el origen del color anaranjado que tiene la cara del presidente Donald Trump?

Aparentemente, nadie sabe con certeza, mientras que el intenso tono naranja de la cara de Trump permanece un misterio incluso dentro de su Casa Blanca.

Sin embargo, un artículo publicado por The New York Times ofrece al menos tres posibles explicaciones a la tez color zanahoria que tiene el mandatario, incluso durante los meses de invierno.

En primer lugar, el famoso bronceado naranja de Trump es el resultado de “buenos genes”, según dijo al Times un funcionario de la administración, que además no quiso que se publicara su nombre.

Y, también un poco de polvo translúcido, que no es un bronceador, que el presidente se aplica antes de las apariciones en televisión, aseguró el funcionario anónimo.

LA CAMA BRONCEADORA

Pero el rumor que más suena es que Trump tiene una cama de bronceado.

Así lo dijo Jason Kelly, un maquillista que trabajó para la Convención Republicana de 2016.

“Sé exactamente lo que se hace a sí mismo: la cama de bronceado, el bronceado en spray, usa gafas y se puede ver la hiperpigmentación alrededor de sus ojos”, reveló Kelly.

Por su parte, Omarosa Manigault, la ex concursante de El Aprendiz que luego trabajó en la campaña y en la administración de Trump, aseguró en su libro Unhinged: An Insider Account of the Trump White House”, ( Sin control: Un recuento de un integrante de la Casa Blanca de Trump), que el presidente usa una cama de bronceado y que un asistente fue despedido porque manejó mal el transporte del aparato.

Pero según tres personas que han pasado un tiempo en la residencia de la Casa Blanca, afirmaron que no existe tal cama o cabina de bronceado en un rincón oculto de la residencia, una grieta del Ala Este o en un armario del avión presidencial Air Force One.

Dos altos funcionarios de la Casa Blanca insistieron al New York Times en que no existe tal aparato.

CREMAS, LOCIONES

La tercera y última teoría es que Trump utiliza lociones o cremas autobronceadoras.

Tina Alster, una importante dermatóloga de Washington que dijo al diario que había tratado a funcionarios en la Casa Blanca, afirmó que el presidente, a quien ella no trata, usa cremas o aerosoles para lograr su anaranjada apariencia.

“Se ve más anaranjado que bronceado”, un signo revelador, dijo Alster.

Otro signo, y uno que descartaría los suplementos dietéticos o medicamentos que le dan un bronceado general a la piel, agregó Alster, son los círculos blancos a menudo presentes debajo de los ojos de Trump cuando hace una apariencia pública.

Nacional, Donald Trump