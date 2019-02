Trump dice que no está “contento” con acuerdo de seguridad fronteriza

El presidente no aclaró si piensa firmar o vetar la nueva legislación.

(POLÍTICA YA). – El presidente Donald Trump dijo este martes que “no estoy contento” con el acuerdo sobre seguridad nacional que han negociado los líderes congresionales para evitar un nuevo cierre del gobierno.

El mandatario no dejó claro, sin embargo, si firmará o vetará la ley antes de la fecha límite de la medianoche del viernes.

“No puedo decir que estoy contento. No puedo decir que estoy maravillado”, dijo Trump a reporteros antes de una reunión con miembros de su gabinete en la Casa Blanca.

Añadió: “¿Estoy contento? La respuesta es no, no lo estoy. No estoy contento.”

Pero, el presidente aseguró que no habrá otro cierre del gobierno, y que si ocurre, será “culpa de los demócratas”.

Trump expresó que cree que aún puede aumentar a la medida y evitar otro cierre del gobierno.

“No creo que vayas a ver un cierre”, dijo. “Si lo tenemos, es culpa de los demócratas”. “Estoy muy descontento con lo que los demócratas nos han dado“, agregó.

ACUERDO DE PRINCIPIO

Legisladores republicanos y demócratas anunciaron el lunes que llegaron a un “acuerdo en principio” que ahora deberá convertirse en proyecto de ley, ser aprobado en ambas Cámaras del Congreso y luego ser firmado por el presidente.

A menos que el Congreso y Trump actúen sobre la legislación, o tomen alguna otra acción, gran parte del gobierno federal se quedará sin dinero y comenzará a cerrarse, solo tres semanas después de que finalice el histórico cierre que se prolongó por 35 días.

El acuerdo incluye $1,375 millones para 55 millas de nuevas cercas a lo largo de la frontera, mucho menos de los $5.7 mil millones que Trump había pedido para más de 200 millas de muros.

También está por debajo de lo que los demócratas habían ofrecido anteriormente, de unos $1.7 mil millones para vallas o cercas en la frontera.

Para el pacto, los demócratas abandonaron sus reclamos de nuevos límites a la capacidad de camas que puede tener la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mantener a inmigrantes indocumentados que son detenidos dentro del país.

Los legisladores cerraron el acuerdo durante horas de arduas negociaciones en el Capitolio el lunes, luego de que las conversaciones se derrumbaron durante el fin de semana sobre las nuevas demandas demócratas sobre cuántos inmigrantes puede contener ICE.

