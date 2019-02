Familia venezolana enfrenta deportación en Florida

Una familia venezolana que reside en Tampa, Florida, están enfrentando orden de deportación y ahora le piden al presidente Donald Trump, que interseda por todos los casos como el de ellos, luego de que les negaron su solicitud de asilo político.

Con cuatro años y con una orden de deportación, Jennifer Infante y su esposo, William Paredes, han hecho todo lo posible para revertir su situación, sin embargo, no lo han logrado. Aseguran que prácticamente esta situación no los deja vivir.

“No es fácil acostarse todos los días pensando si vamos a seguir aquí o nos van a deportar a Venezuela”, dijo entre lágrimas, Jennifer Infante a Noticias Ya. “Y lo que más me preocupa son mis niños”.

La pareja tiene dos niños, y llegaron a Tampa hace 5 años en compañía de su hijo mayor de 10 años.

A Paredes, le negaron la solicitud de asilo político, el cual hizo basada en la persecusión que sufrió por ser funcionario policial de una alcaldía opositora en Venezuela.

En el 2016, nació su otra hija en los Estados Unidos. Con todas las instancias agotadas, Infante le manda un mensaje a Trump.

“Presidente, con todo mi corazón, le hablo como madre, como ser humano, por favor no nos deporte a ninguno de los venezolanos. Somos buenas personas, trabajadoras. Un día decidimos salir de nuestro país y no fue porque quisimos, sino porque prácticamente nos obligaron. Hay una esperanza, porque he escuchado hablar mucho del TPS y hoy me aferro a eso”.

Los padres de Jennifer se encuentra de visita, procedentes de Venezuela acompañando a su hija y afirman que entienden su su dolor y angustia.

“Yo la veo llorando a ella y se me rompe el corazón y allá ni duermo, pensando todas las noches qué va a pasar con mis hijos, si los deportan a Venezuela”, dijo la madre de Jennifer, Carmen Dávila a Noticias Ya.

La familia aseguran que sus vidas, corren riesgo si regresan a su país natal.

“Todo el que esté regresando ahora a Venezuela, lo meten preso, pero eso no sale a la luz pública”, añadió Dávila.

La próxima semana los cuatro integrantes de esta familia tienen que presentarse ante funcionarios de inmigración con sus respectivos boletos en mano para hacer efectiva la deportación. Sin embargo, la niña no puede entrar a Venezuela ya que no tiene visa venezolana y su destino es incierto.

