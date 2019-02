ICE podría estar usando información de DMV para atrapar indocumentados

La ley estatal AB60 se promulgó con el fin ayudar a residentes de California indocumentados a salir de las sombras para poder obtener un permiso legal para conducir, con la promesa de no compartir su información personal con autoridades migratorias.

Sin embargo activistas en el estado dorado han expresado que esta preocupación podría haberse vuelto realidad ante varios casos de detenciones de inmigración que aparentan basarse en información obtenida de las bases de datos del Departamento de Vehículos Motorizados.

Joel Hernandez, un residente de Escondido, en el sur de California, quiso conducir legalmente en el estado y ahora enfrenta una posible deportación, pues asegura que los agentes tenían una copia de la fotografía de su licencia AB60 cuando lo detuvieron.

LEE: Licencias de conducir significan una vida mejor para miles de indocumentados

Explicó que las autoridades de inmigración habían estado intentando localizarlo, aunque sin éxito. Fue a través del domicilio registrado en su licencia que pudieron localizar su vehículo y luego a él.

“No tenía miedo de nada porque no había hecho nada malo. No tenía entradas pendientes. No estaba en un vehículo robado”, comentó a un medio local.

Los agentes se identificaron como agentes de Inmigración y Control de Aduanas y Hernández que tenían su información y una foto de él, la misma tomada en el Departamento de Vehículos Motorizados de California cuando obtuvo su licencia.

LEE: California emitirá licencias para indocumentados a partir de 2015

Este y otros arrestos similares fueron dados a conocer en una investigación del sitio de noticias Voice of San Diego, despertando nuevamente la preocupación de las leyes destinadas a sacar de la sombra a los inmigrantes en realidad los expongan a a las autoridades de inmigración.

Funcionarios del DMV han explicado que los agentes de ICE no tienen acceso directo a sus bases de datos, ni la capacidad de buscar a los titulares o solicitantes de licencia AB60.

¿Cómo acceden a la información del DMV?

Pero los funcionarios del DMV dijeron que hay tres maneras en ICE, puede acceder a “cierta información.

Pueden solicitar la información directamente al DMV o acceder a la información a través del Sistema de Telecomunicaciones de Seguridad del Estado de California y los programas Cal-Photo.

La otra manera de que accedan a los datos personales es a través de una citación criminal, una orden de la corte, o la certificación de que se trata de un asunto urgente de salud o seguridad.

LEE: Licencias para indocumentados habrían aumentado donantes de órganos

“Mediante el uso de esos tres métodos, las autoridades pueden obtener el nombre de una persona, fecha de nacimiento, domicilio y/o dirección postal, fotos, información de condena, accidentes y cualquier acción de licencia tomada por el DMV”, señala la investigación.

En diciembre de 2018, la ACLU del norte de California y el Centro Nacional de Leyes de Inmigración publicaron un informe que detalla cómo se comparten los registros del DMV con las agencias federales de inmigración.

Las agencias del Departamento de Seguridad Nacional, incluyendo ICE y Aduanas y Protección de Fronteras, certifican que su propósito es para investigaciones criminales. Pero cuando obtienen el acceso, no se les exige que expliquen cada consulta.

Vasudha Talla, abogada de ACLU del norte de California, dijo que ICE podría estar usando las bases de datos para encontrar direcciones, registros de manejo, registros de vehículos y otra información sobre las personas.

“Tenemos serias preocupaciones sobre el uso de bases de datos estatales y locales para facilitar la capacidad de ICE para encontrar, arrestar y deportar personas”, comentó.

Nacional, ICE