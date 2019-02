Jueza prohíbe a Roger Stone hablar en público sobre su caso

Un juez federal emitió el jueves una “orden mordaza” en contra del operador político Roger Stone.

La decisión de la juez Amy Berman Jackson se registra después de que ella misma fuera la protagonista de una imagen que subió Stone a Instagram, quien puso una retícula sobre la cabeza de Jackson, sugiriendo un posible ataque armado.

A partir de hoy, el confidente de Donald Trump no puede hablar públicamente sobre el caso o la investigación que lo involucra.

En una audiencia el jueves, Stone declaró que un voluntario de redes sociales encontró la foto, pero fue él mismo quien escribió la publicación y la difundió.

Stone aseguró que la polémica imagen no era una amenaza y añadió que lo que aparece en ella no es la mira de un arma, sino un símbolo conocido como cruz celta. Aun así, ofreció disculpas y admitió que la publicación demostraba una “falta estúpida de juicio”.

“Esto no es béisbol. No habrá una tercera oportunidad. Si no puede cumplir esto, me forzará a cambiar su entorno para que no tenga tentaciones”, expresó al respecto la jueza.

Roger Stone fue imputado el mes pasado como parte de la investigación del fiscal especial Robert Mueller.

Este asegura que Stone intentó obtener correos electrónicos robados de WikiLeaks con el objetivo de dañar la campaña de Hillary Clinton en las elecciones de 2016, en las que Trump resultó vencedor.

