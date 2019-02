López Obrador gestiona visa humanitaria para hermanas de El Chapo

La madre del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, logró conmover al presidente de México para que la ayudara a tener más cercanía con su hijo sentenciado culpable en la corte de Nueva York sobre 10 cargos relacionados con el narcotráfico. Andrés Manuel López Obrador respondió públicamente a la carta que recibió a nombre de María Consuelo Loera Pérez.

“En efecto, fui a Badiraguato y un abogado me entregó una carta de la mamá de Guzmán Loera. Como toda madre, pidiéndome apoyo para su hijo. En lo jurídico me hicieron un planteamiento y también en la parte humanitaria. En lo segundo que tiene que ver con el otorgamiento de unas visas para que dos hermanas de Guzmán Loera puedan viajar a Estados Unidos”, narró el presidente la primera parte de la carta.

Armida y Bernarda Guzmán Loera serían las hermanas que podrían viajar a Estados Unidos para visitar a su hermano y mantener el contacto familiar que su madre Consuelo anhela conservar.

“Di instrucciones de que se procediera… sí di instrucciones para que se den todas las facilidades y las hermanas puedan ir a Estados Unidos y ayudarles de acuerdo con las leyes y reglamentos que tienen en ese país a que puedan visitarlo y tener comunicación. No me lo pidió ella, en la carta me habla de sus dos hermanas”, dijo AMLO.

La gestión ya inició por parte de la familia de Guzmán Loera y serán los abogados quienes lleven el proceso para solicitar el paso fronterizo.

