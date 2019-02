8 momentos clave del testimonio de Michael Cohen

El exabogado personal de Trump acusó a su ex jefe de conducta criminal, deshonestidad y racismo.

(POLÍTICA YA). – Durante un explosivo y largo testimonio ante un comité del Congreso, Michael Cohen acusó a su antiguo jefe Donald Trump de manipular registros financieros, y pagar para encubrir sus relaciones extramaritales durante la campaña electoral de 2016.

“Me avergüenzo porque sé lo que es el señor Trump. Es un racista, es un estafador, es un tramposo“, dijo el exabogado del presidente al inicio de su testimonio ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

Cohen, que hasta no hace mucho tiempo era uno de las personas más cercanas y confiadas del mandatario, incluso reveló que Trump hasta amenazó a su alma mater con acciones legales si hacía públicos los récords de sus notas universitarias o calificaciones de la prueba SAT.

Los legisladores republicanos intentaron durante la audiencia de nueve horas de asaltar la credibilidad de Cohen, quien dentro de meses irá a prisión precisamente por mentir al Congreso.

Aún así, estos son los 6 puntos más sobresalientes del dramático testimonio que ofreció el ex abogado personal del presidente.:

1. Cohen alegó que Trump sabía de antemano que WikiLeaks planeaba publicar los pirateados correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata (DNC) que fueron divulgados a finales de 2016 con el fin de perjudicar a la candidata demócrata Hillary Clinton, lo que podría implicar al presidente en un crimen por el que ya han sido sometidos a la justicia docenas de rusos.

2. El abogado ofreció detalles sobre la forma en que Trump, durante la campaña electoral, planeó y ordenó el pago a la actriz de cine porno Stormy Daniels de $130,000 para que callara sobre su supuesto romance con el magnate, lo que constituye una violación a las leyes de financiamiento de campañas electorales. Según el ex abogado, Trump, después de convertirse en presidente, le dijo que mintiera al público sobre los pagos ocultos a Daniels.

3. Cohen reconoció que mintió bajo juramento al Congreso sobre un proyecto de la Torre Trump en Moscú, diciendo que estaba tratando de proteger al presidente. Pero, aclaró, “ya no estoy protegiendo al señor Trump”.

4. Sugirió que fiscales federales están investigando denuncias penales no específicas relacionadas con el presidente que todavía no se han hecho públicas, lo que quiere decir que los problemas no han terminado para el presidente.

5. Proporcionó una carta que envió en nombre de Trump a la Universidad de Fordham en 2015, que decía: “Si en el caso de que alguno de sus registros se divulgue o se divulgue sin su consentimiento previo por escrito, responsabilizaremos a su institución al máximo alcance de la ley, incluidos los daños y la criminalidad”.

6. Cohen lanzó una escalofriante advertencia a los republicanos en el comité sobre lo que les sucede a los que apoyan a Trump. “Yo hice lo mismo que ustedes están haciendo durante 10 años. Yo protegí al señor Trump durante diez años. Miren lo que me ha pasado”.

7. Cohen dijo que no tenía pruebas de colusión con Rusia, pero sí tenía sospechas.

8. Además advirtió: “Si Trump pierde en 2020, nunca habrá una transición pacífica del poder”.

