Cruzan cientos de migrantes y los refugios no están preparados para tantos

Migrantes siguen llegando a los Estados Unidos y refugios no están preparados para tantos. Aproximadamente 150 migrantes llegaron hasta un refugio en El Paso, Texas, lugar donde les brindaran comida, ropa y hospedaje.

Para Raúl Figueroa originario de El Salvador han sido seis meses lo que le ha tomado llegar hasta Estados Unidos, un trayecto difícil que ha tenido que enfrentar con su esposa y dos hijas. “Pase por todo México y fue un trayecto muy difícil, también pedí asilo en México y no me lo otorgaron no sé qué pasó entonces no me queda otra opción y si ha sido muy difícil son seis meses que salí de mi país, de mi casa”.

Al igual que él, cientos de inmigrantes originarios de países como Honduras, El Salvador, Nicaragua y Brasil llegaron a la iglesia Camino de Vida, lugar en el que vivirán temporalmente hasta que puedan llegar a su destino en este país.

“Muy duro momentos en los que solamente Dios con uno y personas que Dios pone en el camino y que le ayudan a uno pero si la verdad el que no lo ha hecho no ha experimentado pero yo que ya lo experimente puedo decirle que es bastante duro”, Andy Sauceda.

La iglesia desconocía la llegada de esta gran cantidad de migrantes por lo que piden a la comunidad donativos para continuar apoyándolos.

“Se ve en sus caras que han pasado por mucho pero los veo también muy contentos de estar aquí, estamos pidiendo a toda la comunidad de El Paso que nos ayude esto fue de repente y la verdad no estuvimos preparados para tanta gente, cualquier cosa la necesitamos”, Paul Cabrera forma parte de iglesia Caminos de Vida

Si usted desea apoyar puede traer sus donativos al 7822 de la calle San José, El Paso, Texas.

Mientras los 150 migrantes llegaban a la iglesia otro grupo de 180 personas cruzó cerca de Sunland Park, Nuevo México. En el grupo se encuentran principalmente gente de Centro América y menores solos.

