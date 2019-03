Hondureña, esposa de veterano de guerra, fue deportada

Una mujer hondureña, casada con un veterano de guerra de los Estados Unidos, fue deportada la noche de este jueves en Tampa, Florida. Y es que la inminente deportación llegó luego de una larga batalla legal con la que intentaba mantenerse en el país junto a su marido.

Se trata de Cristina Cruz, quien va a cumplir 60 años en tres meses, y tenía más de 17 viviendo en Estados Unidos desde que ingresó en el año 2001. Cruz tiene una orden de deportación que había podido ir demorando. Sin embargo, este jueves tuvo que regresar a su país, después que se agotaran todos los recursos que había intentado.

“Dejas lo que tienes… no es fácil llegar a tu país, porque no has estado allá hace muchos años y vas como nuevo, pero así son las decisiones que ellos toman”, dijo Cruz, entre lágrimas, a Noticias Ya.

El esposo de esta inmigrante hondureña es veterano de guerra del ejército estadounidense que sirvió en Corea tras la guerra de los años 50. Sin embargo, tuvo que ver a su pareja abordar un vuelo a Tegucigalpa.

“Yo me siento que si tengo que volver a pelear por este país, no lo voy a hacer, porque yo siempre creí que este país era libre y era justo y por eso yo me ingresé tan joven en el ejército”, dijo el esposo de Cruz, Elliot Martínez a Noticias Ya. “Los inmigrantes que yo conozco son gente trabajadora, son gente que no busca problemas, ¿qué más puede pensar uno? Me apena que mi país ha cambiado tanto”.

De acuerdo con sus abogados, Cruz no tiene registro de algún crimen en los Estados Unidos. Afirma que vino por necesidad y solo pide compasión.

“Nosotros como pobres venimos a trabajar a este país arrastrándonos en el campo, picando tomate, fresa, en donde nosotros podamos trabajar, pero no venimos a hacerle daño a nadie, no todos somos criminales”, dijo Cruz a Noticias Ya.

A sus 80 años, el esposo de esta mujer que fue deportada, manifestó rabia e impotencia.

“Doy mi vida con todo el amor que tengo en el corazón, porque esas cosas no se hacen, la están tratando a ella como un animal y eso no es justo”, añadió Martínez.

