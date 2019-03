Mujeres migrantes son víctimas frecuentes de la agresión sexual

Un reportaje de The New York Times narra el peligro que corren las indocumentadas al cruzar la frontera.

(POLÍTICA YA). – Mujeres migrantes que cruzan a las ciudades fronterizas de Estados Unidos se encuentran con un destino tétrico en el que son golpeadas por desobedecer a los traficantes, impregnadas por extraños, obligadas a prostituirse, encadenadas a camas y árboles y, en algunos casos, hasta atadas con cinta adhesiva, cuerda o esposas.

En un espeluznante reportaje, el diario The New York Times narra cómo en la frontera sur de Estados Unidos con México, mujeres y niñas migrantes son víctimas de agresiones sexuales que no son denunciadas, investigadas ni procesadas.

Para el informe, el periódico revisó docenas de casos documentados a través de entrevistas con funcionarios agendes del orden público, fiscales, jueces federales y defensores de inmigrantes en todo el país, y una revisión de informes policiales y registros judiciales en Texas, Nuevo México, Arizona y California.

La revisión mostró más de 100 informes documentados de agresiones sexuales a mujeres indocumentadas a lo largo de la frontera en las últimas dos décadas, asegura el Times.

Funcionarios de la ley y defensores de los derechos de los inmigrantes consideraron que ese número probablemente solo roza la superficie del drama que viven las mujeres en la frontera.

ASALTOS DE TRUMP

En varias ocasiones, el presidente Donald Trump ha utilizado la violencia que sufren las mujeres migrantes como ejemplo de la necesidad de construir un muro en la frontera con México.

“1 de cada 3 mujeres es agredida sexualmente en el largo viaje hacia el norte”, ha afirmado el presidente.

Varios medios han puesto en duda las declaraciones de Trump.

Según el reportaje del Times, lo dicho por el mandatario no son exageraciones y existe algo de verdad en las descripciones de Trump sobre el peligro de agresión sexual que enfrentan las mujeres cuando se decidan a cruzar la frontera sin papeles.

“El contrabando humano se ha vuelto cada vez más violento, a medida que la seguridad fronteriza se endurece y el contrabando de personas y drogas se vuelve más costoso y arriesgado”, dice el artículo de Manny Fernández desde McAllen, Texas.

“En este tipo particular de cruce de fronteras, los migrantes pagan a los traficantes miles de dólares, pero la relación no se parece al vendedor y al comprador, sino al prisionero y guardián.

Mujeres indocumentadas han sido atadas antes, durante y después de su migración a los Estados Unidos. Tal vez no con frecuencia, pero sí ha sucedido afirma el Times.

