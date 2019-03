VIDEO: “Influencer” de Tijuana se declara fanática de Trump

Una joven de Tijuana se declaró fanática del presidente Trump desde que éste anunció su candidatura.

Desde entonces Paloma Zuñiga creó su página “Paloma for Trump”, la cual cuenta con más de 50 mil seguidores. La joven dijo a EFE que vio en el mandatario a “un líder necesario para acabar con la destrucción de Estados Unidos”.

Paloma, quien además de la ciudadanía mexicana también cuenta con la estadounidense, es considerada una “influencer” del Partido Republicano y por ello acude como invitada a numerosos actos, como la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, en inglés), celebrada esta semana en la capital de EE.UU., reportó Primera Hora.

La joven felizmente dice que la destrucción del país es causada por los hispanos.

“¡Están cargándose lugares como California donde no hablan inglés!”, exclama al afirmar que “las ciudades ya no funcionan como estaban hechas: Los hispanos “llegamos y pisoteamos los principios y valores de EE.UU. y no nos importa”, reportó EFE.

Con estas declaraciones, muchos ven a Paloma como racista y que está en contra de su propia gente.

Paloma nació en Ciudad de México y emigró legalmente al país vecino del norte con ocho años, cuando su madre se quedó viuda y se casó con un estadounidense, aunque de mayor decidió regresar a México porque “es más barato” y tiene allí negocios, varias casas y cuida a “muchos perros”.

La joven dice que medios de comunicación de México como Televisa o los diarios The New York Times o The Washington Post, están en contra de ella, pero al mismo tiempo impulsan su plataforma.

Además está a favor del muro fronterizo.

