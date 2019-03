Hillary Clinton pone fin a la especulación: “No me postularé en 2020”

(POLÍTICA YA). – Hillary Clinton puso fin a la especulación de que una vez más buscará ser la candidata demócrata a la presidencia en las venideras elecciones de 2020.

“No me postularé, pero voy a seguir trabajando y hablando y defendiendo lo que creo”, dijo la candidata presidencial demócrata de 2016 a una emisora local de Nueva York.

“Quiero estar segura de que la gente entiende que voy a seguir hablando. No voy a ninguna parte…Lo que está en juego en nuestro país, el tipo de cosas que están sucediendo en este momento, me están preocupando profundamente”, agregó.

Sus comentarios acaban con las especulaciones de que estaba considerando una candidatura para 2020.

Además, la exsecretaria de Estado también puso fin a otra gran especulación al afirmar que no cree que se postulará para ningún otro cargo electo en el futuro, como alcaldeza de Nueva York o gobernadora de Nueva York.

El expresidente de la campaña de Clinton, John Podesta, dijo en enero pasado que le tomaba la palabra a Clinton cuando ella le dijo que no tenía la intención de postularse en 2020.

ESPECULACIONES

No es la primera vez que Clinton, quien ganó el voto popular en 2016, ha dicho que no se postularía para presidente en ocasiones anteriores, pero sus afirmaciones no detuvieron la especulación.

Durante una entrevista con Kara Swisher de Recode en octubre, Clinton respondió: “No, no”, cuando le preguntaron si iba a postularse en 2020. Pero su respuesta completa pareció dejar abierta la posibilidad.

“Bueno, me gustaría ser presidenta”, dijo Clinton, cuando Swisher la presionó. “Creo que, con suerte, cuando tengamos un/una demócrata en el Despacho Oval en enero de 2021, habrá mucho trabajo por hacer”.

Y agregó: “El trabajo sería un trabajo para el que me siento muy preparada, habiendo estado en el Senado durante ocho años, habiendo sido diplomática en el Departamento de Estado, y eso va a ser muy pesado”.

Clinton también le dijo a “CBS Sunday Morning” en septiembre de 2017 que “me cansé de ser candidata”, mientras promocionaba su último libro de memorias.

Cuando le preguntaron si consideraría postularse nuevamente para gobernadora alcaldeza o cualquier cargo electivo, le respondió a News 12: “No lo creo”, y agregó que le encanta vivir en Nueva York y está agradecida por el tiempo que pasó como senadora del estado.

NUEVAS LEGISLADORAS

Durante la entrevista de este lunes, la ex candidate expresó que “estoy emocionada por las excitantes mujeres y dinámicas que fueron elegidas para el Congreso y que ya están dejando su marca”, dijo Clinton.

“Muchas me han dicho que … mi trabajo, mi, mi candidatura a la presidencia influyó mucho en su decisión de postularse”, dijo.

Clinton añadió que “hemos avanzado mucho”, pero “todavía tenemos un largo camino por recorrer sobre los derechos de las mujeres, sobre los derechos de los homosexuales, para asegurarnos de que cada persona tenga la misma oportunidad de que se respete su dignidad y su identidad”.

