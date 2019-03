Trump es “racista, estafador y tramposo” y todo sobre la crisis en venezuela y cárceles de ICE

En Política Ya con Tsi-tsi-ki Félix se analizó la situación que atraviesa Venezuela, entre ellas las amenazas que recibió el presidente interino Juan Guaidó por parte del ciudadano Nicolás Maduro para que no regresara a Venezuela.

Venezuela y la crisis humanitaria de Maduro

Camiones fueron incinerados en la frontera de Colombia y Venezuela para que no llegaran hasta su fin, militares enviados por Maduro no dejaron que millones de personas que no tienen que comer tuvieran recursos y prefieren alimentarse prácticamente de camiones de la basura, afirmaron expertos a Tsi-tsi-ki.



Cohen: “Trump es racista, estafador y tramposo”

Una fuerte división hay en el Congreso tras la declaración de emergencia del presidente Donald Trump, la semana pasada la cámara baja votó para anular la orden ejecutiva.

Además otro tema que acaparó la atención fueron las declaraciones de Michael Cohen ya que mientras rindió su versión ante el congreso dijo muchas cosas que pudieron en tela de juicio la veracidad de Trump.

Abuso sexual a menores inmigrantes en Centros de detención

El Departamento de Salud de Servicios Humanos reveló que miles de menores migrantes han denunciado ser víctimas de abuso sexual, todo ocurrió mientras estuvieron en custodia de organismos de gobierno en los últimos cuatro años.

PolíticaYa con Tsi-tsi-Ki Félix, detenidos, ICE, Michael Cohen, Vídeo