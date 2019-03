Cámara aprueba resolución que condena antisemitismo y odio tras comentarios Rep. Ilhan Omar

La Cámara de Representantes aprobó este jueves una resolución para condenar “el antisemitismo, la islamofobia, el racismo y otras formas de intolerancia”, en una medida con la que los demócratas esperan acabar con el último escándalo que causaron los comentarios de la representante Ilhan Omar, de origen musulmán y recién electa.

En una votación de 407-23, la medida fue aprobada este jueves. Los 23 opositores eran legisladores republicanos.

Por segunda vez en varios meses, la demócrata novata de Minnesota ha provocado debate polémico en el Capitolio sobre la retórica que muchos legisladores, incluyendo demócratas veteranos, consideran antisemita.

También es la segunda vez que la Cámara de Representantes, votó a favor de condenar el antisemitismo como una represión de Omar, aunque su nombre no figura en ninguna de las resoluciones.

Omar, una inmigrante estadounidense-somalí, ha hablado sobre ataques verbales por motivos religiosos y las amenazas que ha recibido. La semana pasada, se colocó un cartel en el Capitolio de West Virginia que la vinculaba falsamente con los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001.

La resolución de este jueves se presentó después de que Omar hiciera comentarios en una cafetería de Washington DC la semana pasada.

“Quiero hablar sobre la influencia política en este país que dice que está bien que las personas presionen por su lealtad a un país extranjero”, dijo Omar hablando de los inmigrantes de Israel.

Al ser criticada por los principales demócratas judíos en la Cámara de Representantes, Omar defendió sus comentarios en un tuit este lunes: “Todos los días me dicen que soy antiamericana si no soy proisraelí. Encuentro que eso es problemático y no estoy sola. Simplemente estoy dispuesta a hablar sobre ello y a abrirme a los ataques”.

Para muchos legisladores, sus comentarios desestimaron las acusaciones de “lealtad dual” que se han utilizado para hostigar y perseguir a los judíos a lo largo de la historia. Esta vez, Omar se negó a disculparse por sus comentarios y varios demócratas jóvenes y liberales acudieron en su defensa y dispuestos a criticar a Israel y a la política exterior de EE.UU.

La nueva resolución repudia indirectamente los comentarios e incluye el lenguaje que condena el fanatismo antimusulmán como “expresiones odiosas de intolerancia que son contrarias a los valores y aspiraciones de los Estados Unidos”, y también condena los incidentes de atentados con bombas en mezquitas y los ataques terroristas domésticos planificados contra comunidades musulmanas.

