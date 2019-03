Corte ordena advertencias gráficas en cajetillas de cigarros

Un tribunal federal ordenó este martes a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) que emitiera una regla que imponga advertencias sanitarias gráficas en los paquetes de cigarrillos y publicidad.

De acuerdo con el sitio web Truth initiative, es una importante victoria para la lucha contra el tabaco que se deberá llevar a cabo en marzo de 2020.

La orden de la Jueza de Distrito de los Estados Unidos Indira Talwani del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, para el Distrito de Massachusetts, fue en respuesta a una demanda presentada en octubre de 2016 por ocho grupos médicos, de salud pública y varios pediatras individuales.

En respuesta a la decisión del juez Talwani, la FDA propuso emitir la regla de advertencias gráficas finales para mayo de 2021. En cambio, el juez Talwani ordenó a la FDA emitir una regla propuesta antes del 15 de agosto de 2019 y una regla final antes del 15 de marzo de 2020.

La orden de la corte para acelerar las advertencias gráficas sobre los cigarrillos es una gran victoria, insisten.

Las advertencias actuales sobre cigarrillos en los EE. UU., que están impresas en el lado de los paquetes de cigarrillos y no se han actualizado desde 1984, son obsoletas, no se han detectado y no contribuyen a un mayor progreso en la reducción del consumo de cigarrillos.

Los estudios realizados en todo el mundo han demostrado que las advertencias gráficas son más efectivas para informar a los consumidores sobre los riesgos para la salud de fumar, evitar que los niños y otros no fumadores empiecen a fumar y motivar a los fumadores a dejar de fumar.

La Ley de Control de Tabaco y Prevención de Fumar en la Familia de 2009 requirió advertencias gráficas que cubrían la mitad superior de la parte delantera y trasera de los paquetes de cigarrillos. Se cumplió en 2011 pero fueron eliminadas en 2012 por un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones de los EE. UU.

Cabe mencionar que las advertencias gráficas fueron ordenadas por una gran mayoría bipartidista del Congreso, que se basó en un extenso registro científico que demuestra la necesidad de las advertencias y su eficacia.

Debido a esta evidencia, al menos 120 países ahora requieren advertencias de cigarrillos grandes y gráficas.

Es importante mencionar el consumo de tabaco es la causa de muerte prevenible No. 1 en los Estados Unidos, matando a más de 480,000 estadounidenses y costando alrededor de $ 170 mil millones en gastos de atención médica cada año.

Nacional, Salud