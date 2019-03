John Kelly se pronuncia en contra del muro de Trump

El exsecretario general de la Casa Blanca no cree que una nueva barrera sea la solución a los problemas en la frontera

John Kelly, exsecretario general de la Casa Blanca, descartó las peticiones de un muro a lo largo de toda la frontera entre México y Estados Unidos, y le dijo al público en la Universidad de Duke que “no necesitamos un muro” de esquina a esquina del país.

“No hay forma, a mi modo de ver como secretario (del Departamento de Seguridad Nacional), y dije esto en todas mis audiencias, no necesitamos un muro (de mar a mar)”, dijo Kelly el miércoles por la noche durante una aparición pública tras su salida de la administración en enero.

Kelly, quien se refirió a un posible muro como “una pérdida tremenda de dinero”, participó en una sesión de preguntas y respuestas con Peter Feaver, profesor de Ciencia Política y Política Pública de la Universidad de Duke.

El exfuncionario mencionó que una barrera física sería necesaria para combatir la crisis de opioides en Estados Unidos, pero dijo que cualquier muro fronterizo sería solo “una parte del sistema de seguridad fronteriza”.

Kelly, quien fue el primer secretario del Departamento de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, también expresó su escepticismo de que la declaración de emergencia de Trump con respecto a la frontera sur pasaría a través del Congreso, y le dijo a Feaver: “creo que todo el asunto de emergencia nacional en este momento será visto en los tribunales, incluso si pasa por el Congreso, y no parece que vaya a pasar por el Congreso”.

Kelly anteriormente había minimizado la necesidad de un muro fronterizo en toda la frontera sur, y le dijo a un panel del Senado en abril de 2017 que “las barreras físicas no funcionan”.

El exsecretario también respondió una pregunta del público sobre la decisión del gobierno de separar a las familias en la frontera, atribuyendo en gran parte la política al entonces fiscal general Jeff Sessions.

“La decisión de separar a las familias fue una decisión tomada por el procurador general. Fue su decisión y nos sorprendió”, dijo Kelly a la audiencia.

A Kelly también se le preguntó acerca de los informes de CNN y The New York Times respecto a que Trump presionó para obtener la autorización de seguridad para su hija Ivanka y su yerno Jared Kushner, a pesar de las objeciones del personal de la Casa Blanca, incluido el propio Kelly.

“No pude, y no lo estoy esquivando, no pude comentar sobre eso por un par de razones”, dijo Kelly a la audiencia. “Primero, la autorización de seguridad de alguien es algo de lo que no puedo hablar o revelar. Y dos, las conversaciones con el presidente a ese nivel ciertamente serían tratadas con prerrogativas”.

Reflexionando sobre su mandato como secretario general de la Casa Blanca, Kelly parecía aliviado de estar fuera de la administración. “Fue un trabajo increíblemente difícil”, dijo antes de agregar que “fue el trabajo más importante que he hecho”.

Cuando le preguntaron por un consejo para su sucesor Mick Mulvaney, Kelly bromeó: “Huye”.

*Con información de CNN

