Periodista mexicano enfrenta nueva orden de deportación

El periodista mexicano, Emilio Gutiérrez enfrenta una nueva orden de deportación por parte del gobierno de Estados Unidos.

Esto a pesar de las supuestas amenazas de muerte que el periodista recibió. Han sido diez años de lucha para el periodista Emilio Gutiérrez Soto y su hijo, quienes vinieron a este país en busca de asilo político el cual hasta hoy, no ha sido otorgado. Ahora un fallo judicial podría causar su deportación.

“El lunes cuatro de marzo recibimos la decisión del juez negándole el caso a Emilio“, Eduardo Beckett, abogado.

El periodista mexicano Emilio Gutiérrez Soto recibió una nueva orden de deportación. Fue en el año 2008 que Gutiérrez y su hijo huyeron de México luego de amenazas de muerte tras publicar notas sobre la corrupción de dicho estado.

“Ya esperábamos una decisión así pero no esperábamos que fuera tan salvaje, nuevamente sin tomarse el tiempo de leer pormenorizadamente todas las nuevas evidencias que se presentaron y que mi caso ahora resulta más difícil regresar yo a México“, Emilio Gutiérrez.

Eduardo Beckett abogado del periodista sometió una apelación, asegurando que el juez Robert Hough no tomó en cuenta el testimonio de Gutiérrez, a pesar de las evidencias que podrían llevarlo a convertirse víctima de un ataque en caso de regresar a México. “Es lógico que cuando él llegue va a tener problemas allá, entonces el juez está ignorando esas evidencias de los expertos del Departamento del Estado se está contradiciendo”.

De ser negada la solicitud, el regresar a México no sería una opción para el periodista y su hijo ya que asegura correría un riesgo que le podría costar la vida. “No ha México eso lo he sido muy claro siempre, a México no podemos regresar el cartel de los militares sigue vivo, ahí está. Les encargamos muchos sus oraciones y que estén pendientes de nuestro proceso no venimos a este país nomas por venir venimos buscando el derecho a la vida y la libertad”.

