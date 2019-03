Ayuda humanitaria no fue quemada por militares de Maduro: NYT

De acuerdo con el New York Times, el incedio de un camión con ayuda humanitaria, que intentaba entrar a Venezuela desde Colombia, fue causado accidentalmente por un manifestante opositor, y no por un militar del régimen de Maduro.

Un grupo de tres periodistas aseguran que investigaron material de video inédito para reconstruir lo sucedido el pasado 21 de febrero en la frontera y exclama que “un cóctel molotov lanzando por un manifestante antigubernamental fue el desencandenante más probable del fuego”. El artículo también pone en duda que los camiones llevaran medicinas.

“Un funcionario de alto nivel que estaba en el puente ese día de febrero le dijo a The New York Times que el envío quemado contenía suministros como guantes y tapabocas, pero no medicamentos”, de acuerdo con el artículo.

Ese día la oposición venezolana esperaba introducir la ayuda humanitaria. Sin embargo, de acuerdo con líderes opositores, el paso fue negado por órdenes de Nicolás Maduro, lo cual generó un gran enfrentamiento entre la Guardia Nacional Bolivariana y civiles.

En el video que analisa el NYT, muestra como en el aire se desprende la bomba molotov, en llamas, y un trozo cae cerca del camión, unos minutos más adelante este se incendia.

“El trapo usado para que estallara la mezcla de la bomba se separó de la botella y, ya encendido, voló hacia el camión”, señala el texto.

Igualmente, el diario destaca que al parecer el gobierno colombiano envió imágenes a funcionarios estadounidenses y periodistas, las cuales habrían sido editadas para mostrar círculos alreddor de las fuerzas de seguridad arrojando gas lacrimógeno contra los menifestantes.

Una de las personas consultadas por el diario estadounidese, explicó que el incendio comenzó cuando las fuerzas de Maduro bloquearon la entrada de ayuda humanitaria, pero no se especifica que hayan comenzado con el fuego.

Sin embargo, el NYT exclama y afirma la crisis de Venezuela.

“Más de tres millones de personas han huido de Venezuela por la crisis humanitaria causada por los malos manejos económicos de Maduro y su gobierno. Los opositores políticos que siguen en el país han sido reprimidos por las fuerzas de seguridad; varios fueron arrestados, torturados o forzados a exiliarse”, de acuerdo con el artículo.

Según el NYT, ellos contactaron a funcionarios estadounidenses, quienes emitieron un comunicado más cauto sobre cómo habría iniciado el incendio.

“Relatos de testigos presenciales indican que el fuego empezó cuando las fuerzas de Maduro bloquearon con violencia la entrada de la asistencia humanitaria”, dice el comunicado estadounidense, de acuerdo con el NYT.

Por otro lado, el NYT también se comunicó con la diputada venezolana, Gaby Arellano, quien dijo que “había tapabocas, jeringas, guantes, eso que usan en los quirífanos”, declaró. Tambiéna aseguró que las fuerzas de Maduro se habían encargado de quemarlas y volvió a apuntalar la intencionalidad del incendio.

