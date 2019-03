Residentes se dicen amenazados, el muro es un riesgo a su patrimonio

El mensaje es “cuál emergencia” una respuesta a la declaración que hizo el presidente Donald Trump durante el mes de febrero. Es el mensaje que la organización le envía al presidente Donald Trump después de haber declarado ” emergencia nacional” en la frontera con México para obtener fondos con los que pretende construir un muro.

Josephy Hayen un ranchero del área dice que de ser edificado el muro afectaría su patrimonio.

“La construcción de una pared o una wall como se dice aquí en los Estados Unidos mis animales no tendrían acceso al agua y sin agua pues mis animales se morirían y también los animales de la naturaleza también sin agua se mueren”, comenta Josephy Hayne.

Cuidándonos dice que ellos viven en unas de las ciudades más seguras y económicamente más dinámicas del país. Agregando que ellos dependen en el Río Grande como su única fuente de agua potable. Y es por eso que se unen para crear una resolución para presentar a los líderes de nuestra ciudad.

“Y en esa resolución dice que nosotros como miembros de esta comunidad y la frontera no vemos una emergencia nacional y queremos que esa resolución se use contra un caso con el presidente Trump sobre esta emergencia nacional”

Y al preguntarle a un miembro del cabildo si la cuidad se opone a esta declaración: “todos nosotros como cabildo no queremos el muro y todos estamos en fuerza, no hay emergencia aquí no tenemos emergencia estoy aquí en el rio y está muy tranquilo”

Miembros de la comunidad dicen que seguirán un enviando un mensaje hasta que se ponga un fin a esta declaración.

Inmigración, Nacional, Noticias, Muro Fronterizo