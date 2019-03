O’Rourke habla de la foto que publicaron el día de San Patricio

Este fin de semana Beto O’Rourke recibió un duro golpe político, después de que el partido republicano usara su cuenta de Twitter para publicar una fotografía del demócrata cuando fue arrestado por conducir bajo la influencia del alcohol, cuando tenía 26 años.

El tuit con la foto editada hizo referencia al día de San Patricio y llamó a, Robert Francis O’Rourke como “un irlandés conocido”.

La foto del arresto de 1998 llegó hasta O’Rourke quien se encuentra en su evento de campaña en Wisconsin. Al ser cuestionado menciono:

“He sido franco con esto desde que me presenté por primera vez en el 2005. Absolutamente y lo espero. Y así, para ser muy claros, no hago nada al respecto. Conduje mientras intoxicado. Eso está mal, no hay justificación ni defensa, no”.

Agregó que no se deben enfocar en los comentarios ofensivos si no en la metas grandes.

On this St. Paddy's Day, a special message from noted Irishman Robert Francis O'Rourke. pic.twitter.com/JRjMEXhZRY — GOP (@GOP) March 17, 2019

A pesar de los ataques, Beto O’Rourke recaudó 6,1 millones de dólares en las primeras 24 horas de su campaña presidencial.

Mientras que un hombre en Austin, Texas creo el “Beto Eartwork” en Carson Creek Ranch donde demuestra su gran apoyo por el paseño.

