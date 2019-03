¿Cuáles son los 5 argumentos que dio López Obrador para no reelegirse?

El presidente mexicano: Andrés Manuel López Obrador tuvo que firmar una carta que presentó en una de sus conferencias matutinas para comprometerse a no buscar la reelección para el año 2024 cuando él termine su actual gestión.

Las sospechas sobre su posible reelección se debe a que los diputados federales en México aprobaron someter a elección la aprobación del presidente y su continuidad para concluir su mandato. Los empresarios se han inconformado porque argumentan que debilita a la democracia ya que se debe permitir que terminen su gestión. Mientras que los legisladores de la oposición argumentan que es una posibilidad para que el presidente haga encuestas sobre su continuidad cada 3 años y así quedarse en el poder.

LEE: Andrés Manuel López Obrador asume la presidencia de México

Andrés Manuel decidió escribir una carta con una explicación dividida en 5 puntos y firmarla para tranquilizar a los senadores que ahora discuten si avalan la ley aprobada. AMLO quiere que se avale la ley y no que se derogue.

En el #GobiernoDeMéxico somos partidarios de la democracia y del #SufragioEfectivoNoReelección El lunes el #PresidenteDeMéxico @lopezobrador_ firmará compromiso para la no reelección. "Voy a dar el compromiso de que no voy a reelegirme"https://t.co/0JxZ4nSICc — Gobierno de México (@GobiernoMX) March 15, 2019

“Uno, soy Maderista y partidario de los principios de Sufragio Efectivo y no reelección. Dos, me inspiran los ideales y las convicciones, no la ambición al poder. Tres, creo el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Cuatro, considero que basta con 6 años para desterrar a la corrupción y la impunidad y convertir a México en una república próspera, democrática, justa y fraterna. No tengo duda que nos alcanzará el tiempo para consumar entre todos y de manera pacífica la cuarta transformación de la vida pública del país. Cinco, en consecuencia reafirmo que no soy partidario, no estoy de acuerdo con la reelección y que nunca, bajo ninguna circunstancia, intentaría perpetuarme en el cargo que ahora ostento porque yo no solo significaría ir en contra de la constitución, sino también traicionar mis principios y renegar de mi honestidad que estimo lo más valioso en mi vida”, dijo Andrés Manuel.

Cuando dice diferentes cosas en diferentes ocasiones, se le llama contradicción. pic.twitter.com/vU08KiFL7b — ACarbajal (@ACarbajalmolina) November 22, 2018

Usuarios en redes sociales han compartido videos en donde Andrés Manuel se ha comprometido ante un proyecto y videos en los que se arrepiente.

Noticias, Andrés Manuel López Obrador