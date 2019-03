Theresa May pide a la Unión Europea ampliar el plazo del brexit

Participar en las elecciones europeas de mayo sería inaceptable y no interesaría a nadie, agregó May

La primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, dijo este miércoles en la Cámara de los Comunes que le pidió a la Unión Europea extender el proceso del brexit hasta el 30 de junio.

“No estoy preparada para retrasar el brexit más allá del 30 de junio”, dijo la primera ministra este miércoles.

Participar en las elecciones europeas de mayo sería inaceptable y no interesaría a nadie, agregó May.

Sin embargo, aunque May hizo este anuncio, la carta pidiendo extensión de tiempo para el proceso de salida de la Unión Europea aún no ha sido recibida en Bruselas, le dijo a CNN un funcionario de la Unión Europea.

Eso significa que los líderes europeos no han podido abordar la cuestión de extender el plazo, porque no está claro exactamente qué es lo que May les está pidiendo.

Este jueves May viajará a Bruselas para reunirse con los líderes de la Unión Europea, pero el tiempo se está acabando para que su solicitud sea presentada y discutida y que los líderes tomen una decisión final.

Y aún más incertidumbre podría seguir al debate de emergencia del miércoles en el Parlamento, conocido como SO24: si la moción es aprobada por los parlamentarios, obligaría a May a cambiar la redacción de la carta para pedir una extensión más larga.

