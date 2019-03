Pelosi llama “arrogante” y “condescendiente” la carta de Barr

(POLÍTICA YA). – Condescendiente, arrogante e incorrecto.

Esas fueron las palabras que utilizó este jueves Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, para criticar al Fiscal General William Barr por haber enviado al Congreso un resumen de cuatro páginas del informe de Robert Mueller, el Fiscal Especial que investigó a Rusia y a Donald Trump.

LEE TAMBIÉN: 5 PREGUNTAS QUE QUEDAN SIN RESPONDER DEL INFORME DE ROBERT MUELLER

“Lo he dicho y lo repetiré: No, gracias, señor Fiscal General, no necesitamos su interpretación, muéstrenos el informe y podemos sacar nuestras propias conclusiones“, respondió la legisladora cuando reporteros le preguntaron si aceptaba la versión de Barr de que la investigación de Mueller no establecía que Trump o sus asociados de campaña conspiraron con Rusia.

“Fue condescendiente, arrogante y no fue lo correcto. Cuanto antes nos puedan dar la información, podremos todos hacer un juicio al respecto”, agregó Pelosi.

La representante de California apuntó que la campaña de Trump fue “delincuente en sus responsabilidades” al no acudir al FBI cuando fueron contactados por los rusos para ofrecerles ayuda en la campaña electoral de 2016.

“Si un gobierno extranjero se acerca a usted y le dice que tiene información sobre su oponente… usted se lo lleva al FBI”, dijo.

“Entonces, para que este informe diga que no hubo una cooperación ácida, bueno, si no llevaron la información al FBI, fueron delincuentes en sus responsabilidades”, agregó.

LEE TAMBIÉN: ROBERT MUELLER ENTREGA INVESTIGACIÓN SOBRE RUSIA AL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

CONCLUSIONES DE BARR

En una carta que envió al Congreso, Barr dijo que el informe de Mueller sobre su investigación “no estableció que los miembros de la campaña Trump conspiraron o coordinaron con el gobierno ruso en sus actividades de interferencia electoral”.

Pero los demócratas argumentan que ellos y el público estadounidense deben tener la oportunidad de ver por sí mismos las conclusiones del informe del Fiscal Especial en su totalidad, en lugar de verse obligados a confiar únicamente en una descripción de los hallazgos de un funcionario que fue designado por el propio Trump.

Barr también declaró que el Mueller “no llegó a una conclusión” sobre si Trump obstruyó a la justicia.

Entonces, a falta de una conclusión de Mueller, el Fiscal General indicó que él y el Vice Fiscal General Rod Rosenstein llegaron a la conclusión de que no había pruebas suficientes “para establecer que el presidente cometió un delito de obstrucción de la justicia”.

Aún no está claro qué parte del informe completo de Mueller se dará a conocer públicamente.

Nacional, Nancy Pelosi