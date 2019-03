Rep. de Florida busca que Puerto Rico se convierta en estado en 90 días

Este lunes, el congresista Darren Soto de Florida, presentó una propuesta que busca que Puerto Rico, sea admitido como estado en un plazo de 90 dias y sin necesidad de que se realice una nueva consulta.

La idea, fue bien recibida por la exsenadora del partido nuevo progresista,

“Yo siempre he dicho que yo respaldo cualquier esfuerzo que pueda traer la estatidad a la mesa”, dijo la exsenadora Miriam Ramírez de Ferrer, a Noticias Ya.

Sin embargo, la exsenadora tiene sus dudas en cuanto a este proyecto debido a que en su opinión, tendría que contar con el apoyo de por lo menos 150 miembros del congreso y no las pocas personas que lo respaldan.

“Eso quiere decir que no ha logrado o que no ha buscado suficiente respaldo para el proyecto en sí. Eso nos hace pensar que podría tener una agenda doble, no te extrañe que también esto sea intencionado, para hacer campaña para su distrito”, agregó.

Una opinión similar la comparte Carlos Guzmán, líder puertorriqueno del centro de la Florida.

“Realmente no hay ambiente para la estadidad ni en Puerto Rico ni en Estados Unidos”, dijo Guzmán a Noticias Ya.

Guzmán considera que el proyecto del congresista Soto es mal intencionado y solo tiene un fin.

“Darren lo que esta haciéndole es pagándole una deuda que tienen con el gobernador Rosselló por haberlo ayudado, en la campaña política para ser reelecto”, agregó Guzmán.

En su opinión, el congresista Soto debería usar su tiempo para ayudar a los puertorriqueños que viven en el distrito al que el representa.

En el 2017, se realizó un plebiscito y el 97 por ciento de los votantes optó por que la isla se convierta en el estado número 51 del país. Sin embargo, esa consulta contó con una de las participaciones más bajas de los últimos años, y la abstención del movimiento estadolibrista.

