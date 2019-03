Trump detiene la ayuda financiera a países centroamericanos

Oficiales del Departamento de Estado anunciaron la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de eliminar toda la asistencia financiera directa a los tres países que componen el Triángulo Norte: El Salvador, Honduras y Guatemala.

LEE: EE.UU. firmará acuerdo sobre crisis migratoria con Centroamérica

De acuerdo con un vocero del Departamento de Estado, la dirección de Trump es terminar con los programas de asistencia extranjera de los años fiscales 2017 y 2018, dirigidos al Triángulo Norte. Estos tres países son la fuente principal de los migrantes que buscan entrar a Estados Unidos.

Durante años EE.UU. ha trabajado con estas naciones centroamericanas para estabilizar su clima político y economías, y al mismo tiempo terminar con la violencia y corrupción de la que muchos migrantes se encuentran huyendo en primer lugar. “He terminado los pagos a Guatemala, Honduras y El Salvador. Ya no va ningún dinero allá”, dijo Trump a la prensa el viernes y aunque no es la primera vez que amenaza con tomar esta acción, en esta ocasión sí está cumpliendo su palabra. “No les vamos a pagar ya, porque no han hecho nada por nosotros”.

LEE: Donald Trump: Apuntar armas a migrantes es ‘muy efectivo’

Trump aseguró que los fondos destinados al Triángulo Norte eran de $500 millones en total, aunque aún no queda claro si esta información es correcta y el mandatario es conocido por mentir sobre cifras y datos todo el tiempo. El Departamento de Estado anunció en diciembre que EE.UU. movería alrededor de $5.8 mil millones en inversiones públicas y privadas en estos tres países.

Sin embargo en este tema, los asesores superiores del mandatario estadounidense han expresado una opinión contraria a la de él, hablando constantemente la importancia de esta asistencia, teniendo como objetivo de prevenir la inmigración ilegal. Tal solo el pasado miércoles 27 de marzo, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, estuvo en México y Honduras para firmar acuerdos con sus líderes, concernientes al tema de la migración y la frontera.

En un discurso en Brasil llevado a cabo en junio del año pasado, el vicepresidente Mike Pence pregonó sobre los “esfuerzos significativos” que la administración de Trump estaba haciendo con respecto a esta situación, a pesar de que muchos de esos recursos en realidad fueron asignados bajo la administración del expresidente Barack Obama.

LEE: México alerta sobre “caravana madre” con 20 mil migrantes

“Estados Unidos nunca había estado tan comprometido a fortalecer la alianza que tenemos con las naciones del Triángulo Norte para ayudar a atacar los problemas enfrentados en nuestro vecindario compartido”, dijo Pence en una reunión con líderes de estos tres países centroamericanos y México, que fue llevada a cabo en el Departamento de Estado con el secretario de estado Mike Pompeo, en octubre de 2018.

Al ser cuestionado sobre los tuits de Trump amenazando con tomar esta acción, Pompeo respondió el miércoles que no haría comentarios sobre su evaluación. “Me preguntaron sobre política de EE.UU. y he hecho mi mejor esfuerzo por articularlo”.

Habrá que esperar a ver si las acciones del gobierno estadounidense realmente ayudan a la causa o terminan por complicarla aún más, pues mientras la situación en estos países no mejore, la cantidad de migrantes que buscan refugio no se detendrá y suena poco probable que empeorar sus condiciones cortando la ayuda económica, evite realmente la inmigración ilegal.

Noticias, Centroamérica, Donald Trump