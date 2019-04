Nielsen llega a El Paso y temen que sea por el posible cierre de la frontera

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen, llegó a El Paso, Texas este miércoles, y de inmediato provocó el temor del posible cierre de la frontera.

Al enterarse de esta visita, la congresista Verónica Escobar pidió a la oficina de la secretaria que aprovechara y hablara con las personas que se verán afectadas ante un posible cierre.

“No está hablando con los negocios y la gente que va a afectar con una decisión de cerrar la frontera”, se quejó la legisladora.

Al cuestionar a la congresista sobre la relación entre la visita de Nielsen y el cierre de la frontera, Escobar dijo que “sí, desafortunadamente, necesitamos prepararlos para lo peor que va a pasar, porque estamos bajo una administración que no le importa lo que está pasando en la frontera. No le importa el impacto a la economía, no le importa el impacto a los negocios”.

Escobar agregó que habló con negocios de varias partes del país y corroboró que tienen miedo de que el presidente lleve a cabo su amenaza.

Escobar pidio a la comunidad que esté preparada, sobre todo las personas que trabajan en Juárez y viven en El Paso y viceversa.

“Cada familia necesita tener un plan sobre qué es lo que va a pasar, como se van a comunicar”, añadió.

Como ejemplo, mencionó a la Universidad de Texas en El Paso donde ya tienen albergue por si algo sucede y ofrecerán clases virtuales.

“Esto sí nos va a causar una crisis, pero tenemos un presidente que usa al gobierno para crear una crisis, tenemos que hacer planes en preparación”, dijo la legisladora.

Por el momento, apunto, no tienen “ninguna idea, ni la gente adentro de su administración” sabe ni tiene información de lo que va a pasar si se cierra la frontera.

