Equipo de Mueller molesto por resumen que hizo el Fiscal General

(POLÍTICA YA). – El Departamento de Justicia (DOJ) defendió este jueves el resumen que hizo el Fiscal General William Barr del informe del Fiscal Especial Robert Mueller sobre su investigación de la interferencia de Rusia en las elecciones y del presidente Donald Trump.

En el resumen, Barr dijo que la campaña de Trump no conspiró con Rusia y que el presidente quedó exonerado de haber obstruido a la justicia.

La defensa del DOJ surge después de que este miércoles varios medios de prensa revelaran que investigadores que trabajaron en el equipo de Mueller están molestos porque Barr no transmitió adecuadamente lo dañinos que fueron sus hallazgos sobre Trump.

Algunos miembros del equipo de Mueller incluso dijeron sentirse particularmente decepcionados por el hecho de que Barr no dio a conocer los resúmenes que prepararon para que fueran divulgados, revelaron dos personas familiarizadas con sus reacciones.

INMEDIATO DESCONTENTO

“Hubo un descontento inmediato del equipo cuando vieron cómo el Fiscal General había caracterizado su trabajo”, según un funcionario del gobierno informado sobre el asunto.

En esos resúmenes, los especialistas habían eliminado la información que debe permanecer secreta por razones de seguridad.

Los miembros del equipo de Mueller dijeron a sus asociados que su informe contenía evidencia “aguda” de que Trump obstruyó la investigación de los vínculos rusos a su campaña de 2016.

Los informes de prensa en los diarios The New York Times y The Washington Post también señalaron que el equipo de Mueller había preparado resúmenes destinados a hacerse públicos, pero ninguno de los cuales ha surgido.

Más bien, Barr optó por emitir su propio análisis de cuatro páginas que el presidente ha descrito como “exoneración total”.

LA DEFENSA

No obstante, una portavoz del DOJ dijo que “cada página” del informe de casi 400 páginas de Mueller entregado a Barr el 22 de marzo fue señalado como un material potencialmente cubierto por una ley que protege la información confidencial del gran jurado y que “por lo tanto no puede ser divulgado públicamente”.

“Dado el extraordinario interés público en el asunto, el Fiscal General decidió publicar los resultados finales del informe y sus conclusiones inmediatamente, sin intentar resumir el informe, en el entendimiento de que el informe se publicará después del proceso de redacción”, declaró la portavoz del DOJ Kerri Kupec en un comunicado.

Kupec indicó que Barr proporcionó los hallazgos iniciales “con el entendimiento de que el informe en sí se publicaría después del proceso de redacción” y “no cree que el informe deba publicarse de una manera en serie o por etapas”.

