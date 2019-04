Casa blanca retira nominación de Ron Vitiello para dirigir ICE

El pasado jueves 4 de abril, la Casa Blanca de EE.UU. retiró la nominación del oficial fronterizo Ron Vitiello, para dirigir Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a medida que la administración de Trump intenta lidiar con el incremento de cruce fronterizo entre México y Estados Unidos, causando un problema que parece no tener solución fácil.

LEE: Motel 6 deberá pagar 12 millones por dar datos de huéspedes a ICE

La documentación correspondiente a Vitiello fue enviada a los miembros del Congreso el jueves, por lo que la decisión de retirar la nominación causó sorpresa y confusión. Inicialmente Vitiello iba a viajar con el presidente de EE.UU., Donald Trump, a Calexico el viernes 5 de abril. Sin embargo una oficial anunció que el plan había cambiado, aunque Vitiello aún permanecerá en su puesto como director en funciones.

De acuerdo con un oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), esta situación no fue nada más que un error de papeleo que después fue corregido. Aunque otros oficiales de un nivel más alto comentaron que esto no parecía ser accidental, a pesar de que a ellos no les informaron antes de tiempo. Las fuentes mantuvieron su anonimato, pues no tienen la autorización para discutir públicamente el tema.

LEE: Trump nomina a Ronald Vitiello como director de ICE

La nominación de Vitiello para dirigir ICE, la agencia encargada de implementar las leyes de inmigración en el interior de EE.UU., viene luego de 30 años de servicio por parte del oficial, desde sus inicios en puestos relacionados al cumplimiento de la ley en 1985. Anteriormente había fungido como jefe de la Policía Fronteriza y como comisionado adjunto en ICE.

Vitiello ha sido director en funciones de ICE desde junio de 2018 y fue nominado para el puesto en agosto de ese año. Posteriormente, en noviembre tuvo una audiencia de confirmación ante el Senado, en donde pasó uno de los paneles. Sin embargo, como DHS abarca tantos temas, se le dio jurisdicción en el proceso a un segundo comité, en donde la nominación de Vitiello ha permanecido desde entonces.

Cabe señalar que algunos demócratas expresaron su oposición a nombrar a Vitiello como líder de ICE. De la misma forma, un sindicato representando a algunos de los agentes de la dependencia, se opuso rotundamente a la nominación del oficial.

LEE: Pide disculpas jefe de ICE por comparar al Partido Demócrata con el KKK

Esta noticia llega en medio de una situación tensa en la frontera, con oficiales de inmigración lidiando con una elevación en el cruce fronterizo que no había sido vista en 12 años. Esta situación provocó que Trump amenazara con cerrar la frontera completamente al final de esta semana, aunque después se retractó de sus comentarios.

Durante mucho tiempo las familias que llegaban a la frontera usualmente eran liberadas inmediatamente y se les permitía quedarse con amigos o familiares mientras su proceso de inmigración pasaba por las cortes. Este proceso podía durar años y ha sido descrito por Trump como una estrategia de “atrapar y liberar”.

Noticias, ICE, Inmigración