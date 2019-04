López Obrador deporta a más migrantes de México que Peña Nieto

Aunque Donald Trump asegure que México ya le hizo caso y empezó a deportar a migrantes centroamericanos que ingresan informalmente a su territorio, lo cierto es que México ha sostenido un promedio diario de 300 repatriaciones diariamente desde el último periodo del presidente Enrique Peña Nieto. También es innegable que el presidente Andrés Manuel López Obrador aumentó la repatriación.

De acuerdo al Instituto Nacional de Migración en México, durante de enero de 2019 se repatriaron 7 mil 547 extranjeros, durante febrero 9 mil 894 y en marzo 12 mil 746. La estadística indica que en el trimestre de enero a marzo de repatriaron 30 mil 187 migrantes desde México, comparativamente 10% más que en 2018 con 27 mil 648 casos y 30% más que en 2017 con 20 mil 132 expedientes.

“Si hay un incremento en el trabajo de supervisión y control migratorio”, Tonatiuh Guillén, titular del Instituto de Migración en México.

Las autoridades mexicanas aseguran que la deportación se debe a que hay más familias migrando Guatemala, Honduras y El Salvador. El mínimo de repatriaciones son 10 mil y el promedio diario son 300 detenciones.

Ante los hechos, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador ha evitado el tema. Por lo mañana del viernes fue cuestionado sobre las declaraciones de Barack Obama que dijo que “las personas con miedo son las que construyen muros”.

“Vamos a batear, aunque sea teóricamente. Me gustaría batear en una práctica de béisbol. Antier fui a batear un ratito al campo de la universidad, no fui a tranviarios porque hay liga y hay mucha gente, entonces no puedo practicar como debe ser porque debo ser respetuoso con la gente, me saludan y ya no puedo y me fui al campo de béisbol de Insurgentes. Y bien, ayer vi algunas cositas en la pelota y sí, macaneaba yo fuerte y le daba en el puro centro y así saca uno, se relaja, es como suspirar profundo, pero bueno, bateo, bateo”, contestó AMLO.

