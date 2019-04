Trump insiste en que no entregará sus declaraciones de impuestos

(POLÍTICA YA). – El presidente Donald Trump se mantuvo firme este miércoles en su posición de que no hará públicas sus declaraciones de impuestos.

Y de nuevo, la excusa para no hacerlo es que el mandatario supuestamente está bajo auditoría del Servicio de Rentas Internas, (IRS).

“No hay ninguna ley, como saben, la última vez que fui elegido con el mismo tema y mientras estoy bajo auditoría, no lo haré. Si no estoy bajo auditoría, lo haría, no tengo problema con eso, pero mientras estoy bajo auditoría, no daré mis impuestos “, dijo Trump a los reporteros.

Este miércoles es la fecha límite que dio el presidente del Comité de Formas y Medios de la Cámara de Representantes, Richard E. Neal, para que el comisionado del IRS, Charles Rettig, entregue las declaraciones de impuestos personales y comerciales de Trump de los últimos seis años.

Neal basó su reclamo en la sección 6103 del Código Tributario, que permite que el presidente del Comité de Medios y Formas de la Cámara de Representantes solicite cualquier declaración de impuestos, siempre que garantice la privacidad de la declaración.

El comité de Neal supervisa al IRS, y en particular si la agencia está siguiendo sus propios procedimientos para auditar las declaraciones de impuestos del presidente.

Rettig está programado para declarar este miércoles ante el Comité de Finanzas del Senado.

TRANSPARENCIA

Durante una audiencia el martes del subcomité de Servicios Financieros de Asignaciones de la Cámara de Representantes sobre el presupuesto del IRS, el legislador de Georgia, Sanford D. Bishop Jr., le preguntó a Rettig:

“Si la declaración de impuestos de alguien está bajo auditoría, ¿hay alguna regla que prohíba que el contribuyente la libere?”

Rettig respondió: “No.”

Ni los presidentes, ni los candidatos a la presidencia de Estados Unidos están obligados por ley a publicar sus declaraciones de impuestos. Pero para ofrecer mayor transparencia sobre sus asuntos, todos los candidatos a partidos principales en la historia moderna del país lo han hecho, excepto Trump y Bernie Sanders.

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, reveló el martes que los abogados del Departamento del Tesoro discutieron el tema con los abogados de la Casa Blanca, a pesar de las leyes destinadas a minimizar la interferencia de la Casa Blanca en el IRS.

Además, el jefe de Gabinete en funciones, Mick Mulvaney, declaró el domingo que el Congreso “nuca” verá las declaraciones de impuestos de Trump.

