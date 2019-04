La Patrulla Fronteriza ya no tiene cupo para inmigrantes y los libera

La Patrulla Fronteriza confirma que las detenciones a lo largo de la frontera a comparación del mes de marzo van en aumento por lo que ya no pueden albergar a más inmigrantes.

Las autoridades migratorias han decidió transportarlos a varios albergues de El Paso, Texas y sur de Nuevo México.

Este viernes fueron más de 50 inmigrantes los que llegaron hasta este albergue Gospel Rescue Mission en las Cruces, Nuevo México y debido a que el flujo de arrestos continúa no se descarta que en las próximas horas otros más sean liberados.

7 camionetas de la Patrulla Fronteriza transportaron a un total de 70 inmigrantes está mañana hasta el albergue Evangelio en también en Las Cruces.

“Nos avisaron como dos semanas antes para que nos organizáramos con la ciudad, y podemos albergar hasta 80, en cuanto los dejaron les dimos agua y comida ahora están recibiendo una revisión médica. Y están en línea para escoger ropa que podrían necesitar para su viaje son puras familias”, Henry Young, director del albergue Gospel Mission.

El albergue abrió sus puertas por primera vez tras el anuncio de que a partir de hoy la Patrulla Fronteriza liberará a aquellos bajo su custodia.

“ICE no tiene espacio y tenemos que liberar personas porque sigue entrando gente de manera ilegal al país, por esto se tiene que hacer esto, ellos ya han sido procesados y llevan sus documentos de corte para presentarse ante un juez”, Carlos Antúnez, portavoz de la Patrulla Fronteriza.

En ocasiones anteriores la Patrulla Fronteriza ha liberado a inmigrantes en la frontera de El Paso y oficiales confirmaron que están haciendo lo necesario para no dejarlos en la calle, más no existe garantía de ante la sobrepoblación no serán dejados a la intemperie es por esto que el apoyo a los albergues es crucial.

“Podemos recibir comida, agua y voluntarios, también necesitamos productos de limpieza así como cobijas tengo 50 camas portables por lo que cerca de 30 tendrán que dormir en el piso.”

Hacemos mención que debido a la seguridad de los inmigrantes el alargue no nos permitió grabar el interior. Sin embargo, el portavoz de la ciudad de Las Cruces señaló que el esfuerzo entre todas las agencias de Nuevo México continuará.

“Es un esfuerzo humanitario y queremos que la gente sepa que cuando lleguen a Las Cruces lo harán de manera segura continuaremos trabajando con el condado de Doña Ana así como el Departamento de Salud y otras organizaciones religiosas.”

Si desea ayudar al albergue puede acudir a las instalaciones ubicadas en el 1050 de la calle Amador.

