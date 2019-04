Estas grandes corporaciones no pagaron impuestos en 2018

Un nutrido grupo de empresas declararon que no deben absolutamente nada por los miles de millones de dólares que ganaron el año pasado.

(POLÍTICA YA). – Llegó el 15 de abril, el día que es la fecha límite para presentar la declaración de los impuestos sobre los ingresos obtenidos en 2018.

Este año, muchas personas se han molestado porque en vez de un reembolso, le ha tocado pagar más impuestos al Servicio de Rentas Internas (IRS).

LEE TAMBIÉN: REEMBOLSOS DEL IRS HAN BAJADO EN $6 MIL MILLONES ESTE AÑO

Pero un nutrido de corporaciones en Estados Unidos están haciendo todo lo contrario: declarar que no deben absolutamente nada por los miles de millones de dólares en ganancias que obtuvieron el año pasado.

Este año, al menos 60 empresas informaron al IRS que sus tasas impositivas federales de 2018 ascendieron a cero, y hasta a menos de cero, según un análisis del Instituto sobre Tributación y Política Económica (ITEP).

Esa cifra es más del doble de lo que el ITEP había encontrado en un análisis de años previos.

Entre las compañías que no pagaron impuestos en 2018 figura a la cabeza Amazon cuyos ingresos fueron más de $10 mil millones el año pasado.

EVASIÓN FISCAL

La Ley de Recortes de Impuestos y Empleos, firmada por el presidente Donald Trump en diciembre de 2017, redujo la tasa impositiva corporativa de 35% a 21%, entre otros recortes.

Esa es la razón principal por la que ahora las grandes corporaciones tienen una forma más fácil para no pagar impuestos, dijo Matthew Gardner, un miembro senior de ITEP y autor principal del informe.

La nueva tasa impositiva corporativa “redujo el listón de la cantidad de evasión fiscal que se necesita para llegar a cero”, agregó.

Las compañías identificadas “pudieron liquidar sus impuestos federales sobre los ingresos de $79 mil millones en ingresos antes de impuestos”, dice el informe de ITEP, publicado este viernes.

Esta historia fue publicada originalmente por The Center for Public Integrity, una organización de noticias de investigación sin fines de lucro y no partidista en Washington, D.C.

“En lugar de pagar $16.4 mil millones en impuestos, como lo exige la nueva tasa impositiva corporativa del 21%, estas compañías disfrutaron de un reembolso fiscal corporativo neto de $4.3 mil millones, que abrió un agujero de $20.7 mil millones en el presupuesto federal el año pasado”, agrega el reporte.

LISTA DE CORPORACIONES

Para compilar la lista, la ITEP Analizó las presentaciones financieras de 2018 de las 560 empresas públicas más grandes del país.

Estas son las principales corporaciones que no pagaron impuestos federales en 2018 sobre miles de millones en ingresos EN ee.uu., según el análisis de ITEP sobre 560 empresas.

Amazon.com $10,835 –129 –1% Delta Air Lines $5,073 –187 –4% Chevron $4,547 –181 –4% General Motors $4,320 –104 –2% EOG Resources $4,067 –304 –7% Occidental Petroleum $3,379 –23 –1% Honeywell International $2,830 –21 –1% Deere $2,152 –268 –12% American Electric Power $1,943 –32 –2% Principal Financial $1,641 –49 –3% FirstEnergy $1,495 –16 –1% Prudential Financial $1,440 –346 –24% Xcel Energy $1,434 –34 –2% Devon Energy $1,297 –14 –1% DTE Energy $1,215 –17 –1% Halliburton $1,082 –19 –2% Netflix $856 –22 –3% Whirlpool $717 –70 –10% Eli Lilly $598 –54 –9% IBM $500 –342 –68% Goodyear Tire & Rubber $440 –15 –3% Penske Automotive Group $393 –16 –4% Aramark $315 –48 –15% AECOM Technology $238 –122 –51% Tech Data $203 –10 –5% Performance Food Group $192 –9 –4% Arrow Electronics $167 –12 –7% Fuente: Institute on Taxation and Economic Policy

Nacional, Amazon, IRS