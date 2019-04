Se espera que este jueves publiquen el informe de Mueller

Se espera que el secretario de Justicia Bill Barr divulgue el informe censurado del fiscal especial Robert Mueller sobre la investigación de Rusia al Congreso y al público el jueves por la mañana al Congreso y al público, según la portavoz del Departamento de Justicia, Kerri Kupec.

El plan para publicar el informe con partes censuradas este jueves significa que todo Washington estará al borde con expectativa por el documento de casi 400 páginas.

El informe proporcionará más detalles sobre lo que se descubrió durante los 22 meses de investigación del fiscal especial sobre la posible colusión entre el equipo de Donald Trump y Rusia y la posible obstrucción de la justicia.

El mes pasado, Barr publicó un resumen de cuatro páginas de las principales conclusiones de Mueller, que afirmaba que la investigación no estableció una conspiración criminal entre el equipo de Trump y el gobierno ruso, y Mueller no llegó a una conclusión sobre la obstrucción de la justicia, aunque Barr escribió que la investigación no exoneró a Trump.

En cambio, Barr y el subsecretario de Justicia Rod Rosenstein tomaron la decisión de que no había pruebas suficientes para procesar un caso de obstrucción.

Trump y sus aliados han dicho que hay “exoneración total” tras la carta de Barr, pero los demócratas han dicho que no confían en que Barr describa con precisión la investigación de Mueller y han exigido ver el informe completo y la evidencia subyacente de Mueller.

Los demócratas en la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes se han preparado para citar al Departamento de Justicia por el informe completo sin partes censuradas si no lo reciben esta semana.

La semana pasada, Barr le dijo a una subcomisión del Senado que planea codificar por colores cuatro tipos de partes censuradas: información del jurado investigador, información clasificada, material sobre información actual y material que afecta a terceros periféricos.

Pero los comentarios de Barr al panel del Senado de que la campaña de Trump fue espiada han erosionado aún más su posición con los demócratas. Barr testificará ante la Comisión Judicial del Senado y la Cámara de Representantes sobre el informe Mueller el 1 y 2 de mayo.

