Tras ser deportado, esposo de soldado muerta en combate regresa a EE.UU.

(POLÍTICA YA). – El esposo de una soldado del Ejército que murió en combate en Afganistán, fue detenido y deportado a México la semana pasada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a pesar de que se le había concedido permiso para permanecer en Estados Unidos.

LEE TAMBIÉN: CASA BLANCA PLANEA RESTRICCIONES PARA VIAJAR A EE.UU. A VARIOS PAÍSES

José González Carranza pudo regresar el lunes a Phoenix, Arizona, donde dejó a su hija de 12 años. Su caso desató la indignación de muchos usuarios de la internet.

Su difunta esposa, Bárbara Vieyra, murió en un ataque insurgente en 2010 mientras estaba desplegada en Afganistán. Ella tenía 22 años.

González Carranza había recibido la “libertad condicional” (Parole in Place, PIP) y la autorización para permanecer en EE.UU., después de la muerte de su esposa, informó su abogado Ezequiel Hernández al diario The Republic de Arizona.

El PIP autoriza a ciertos indocumentados que son familiares de miembros de las Fuerzas Armadas y veteranos a quedarse y trabajar en EE.UU., protegiéndolos de la deportación.

ARRESTO Y DEPORTACIÓN

González Carranza fue arrestado por agentes de ICE en su casa en Phoenix el 8 de abril y dos días después fue trasladado a Nogales, México, en la frontera, dijo a CNN Hernández, el lunes.

Sin embargo, horas después de que su deportación fue reportada por el diario The Republic, el inmigrante fue devuelto a Phoenix y liberado el lunes.

A pesar de su regreso a EE.UU., Hernández dice que el caso del inmigrante no ha terminado.

El abogado de González Carranza dijo que un juez de inmigración había detenido los procedimientos de deportación en contra de su cliente después de que se le concediera el PIP. Pero el caso fue reabierto por ICE el año pasado.

Un juez ordenó la deportación de González Carranza después de que no se presentó a una audiencia en la corte en diciembre.

Pero González Carranza dijo que nunca recibió la notificación para comparecer ante el tribunal y que él cree que ICE lo envió a la dirección equivocada.

LEE TAMBIÉN: JARED KUSHNER PLANEA ELEVAR LA MIGRACIÓN LEGAL CON NUEVO PLAN DE VISAS

CONFUSIÓN

González Carranza ingresó al país desde México sin documentos cuando era adolescente en 2004. En 2007, se casó con Vieyra y los dos tuvieron una hija, que ahora tiene 12 años. que se fue a vivir con sus abuelos tras el arresto de su padre.

“El gobierno nunca revocó la (libertad condicional)”, dijo Hernández. “Detuvieron (a González Carranza) debido a la orden de remoción realizada debido a que mi cliente no fue a la audiencia de la corte porque no lo sabía. A partir de hoy, no sabemos por qué se deportó al cliente”.

“No sé si confundieron los papeles o simplemente no siguieron las órdenes”, agregó el abogado.

Inmigración, ICE, Video