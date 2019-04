5 cosas que debes saber sobre la publicación del reporte de Mueller

Luego de años de investigación y más de 500 testigos entrevistados, el Congreso y el público en general se preparan para ver por primera vez el informe del fiscal especial Robert Mueller, mañana jueves 18 de abril.

Pero si aún no entiendes de qué se trata o qué está pasando exactamente, a continuación responderemos algunas preguntas sobre lo que puedes esperar de esta polémica investigación.

5- ¿Quién es Mueller y por qué es importante su reporte?

Robert Mueller es el fiscal especial del FBI, que durante los últimos años lideró una investigación sobre la posible colusión entre Rusia y la campaña de Donald Trump, para interferir en las elecciones presidenciales de EE.UU. en el 2016.

Mueller es un veterano de la Guerra de Vietnam que ha llevado una larga carrera legal, la cual lo llevó a ascender en las filas del Departamento de Justicia, antes de convertirse en director del FBI durante la administración de George W. Bush, días antes de los ataques del 11 de septiembre en 2001.

El reporte incluye entrevistas con testigos clave, así como las conclusiones por parte del equipo de Mueller. Hasta el momento los únicos que han tenido acceso a esta información es la oficina del secretario de justicia William Barr, quien le entregó al congreso un resumen de 4 hojas, de la investigación de más de 400 páginas.

4- ¿Cómo inició la investigación?

Antes de que Mueller asumiera el cargo en el FBI, su predecesor James Comey había abierto la investigación de contrainteligencia sobre la intromisión rusa y la posible colusión con Trump. Ésta inició después de que el FBI recibió información de un diplomático extranjero, indicando que un funcionario de la campaña de Trump sabía de los ataques de los rusos contra los demócratas, meses antes de que aparecieran los correos electrónicos robados en WikiLeaks. Cuando Comey fue despedido por Trump, Mueller asumió la cuestión de la interferencia rusa.

3- ¿Quién ha sufrido las consecuencias de la investigación?

Mueller presentó cargos penales contra 6 allegados de Trump, así como 25 rusos que interfirieron en las elecciones y 6 empresas, 3 de ellas rusas. Los colaboradores de Trump incluyen a Paul Manafort y Rick Gates, quienes fueron altos funcionarios de la campaña; el asesor de seguridad nacional Michael Flynn; el exabogado personal de Trump, Michael Cohen; el antiguo aliado Roger Stone y el asesor de campaña George Papadopoulos. Algunos de estos acusados ya están en prisión, mientras que otros casos aún están en curso.

2- ¿Qué ha dicho Donald Trump al respecto?

Trump negó que él o cualquier persona de su equipo se pusieran de acuerdo con Rusia para interferir en las elecciones, rechazó la idea de que la comunidad de inteligencia de que Rusia intentara hacerlo y aseguró que no es cierto que él en algún momento haya obstruido la justicia.

Además Trump criticó a Mueller y a su equipo durante la investigación, acusándolos de prejuicios políticos y difamando a la comunidad de inteligencia y al Departamento de Justicia en general.

1- ¿Que no se supone que ya fue publicado el reporte?

No, la investigación completa de Mueller no ha sido distribuida ni al Congreso ni al público. Lo único que se conoce es el resumen realizado por el jefe del Departamento de Justicia, William Barr, que indicaba que el reporte no había encontrado evidencia contra Trump, pero tampoco lo exoneraba de toda sospecha.

La tarea de entregar el reporte completo queda en manos de la oficina de Barr, quien se comprometió a entregar una versión redactada del reporte -omitiendo información clasificada-, el día jueves 18 de abril, durante el receso del Congreso por vacaciones de primavera y Pascua.

Sin embargo, considerando el resumen de Barr, es poco probable que la publicación del reporte “completo” ocasione alguna consecuencia legal. Aunque esta decisión recaerá en la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien ha declarado que no tomaría acción a menos que haya algo convincente, abrumador y bipartidista.

Barr podría enfrentarse a citaciones y demandas de los demócratas del Congreso, que quieran obtener el informe sin censura. Y aunque Trump ya no está amenazado por el reporte de Mueller, los fiscales federales de Nueva York siguen observando su imperio empresarial y fondo de inauguración.

