Encuesta: solo el 20% de los latinos votaría para reelegir a Trump

(POLÍTICA YA). – En momentos en que líderes republicanos aseguran que los latinos ayudarán a reelegir a Donald Trump en 2020, una nueva encuesta concluye en que el 72% de los votantes hispanos tienen una opinión desfavorable del presidente.

La encuesta de Naleo/Latino Decisions determinó que si las elecciones presidenciales se celebraran hoy, solo el 20% de los entrevistados votarían o se inclinaban hacia votar para reelegir a Trump.

Por el contrario, casi dos tercios (63%) de los votantes latinos indicaron que planean votar por el candidato demócrata en las votaciones del 2020.

CAMPO ABIERTO

Pero los resultados de la encuesta muestran que la carrera por la nominación presidencial demócrata está muy abierta para los hispanos.

Solo cuatro candidatos de los 19 que buscan la nominación, tienen al menos un índice de favorabilidad del 45% entre los votantes latinos.

Los candidatos más favorecidos por los hispanos son: el exvicepresidente Joe Biden, que aún no se ha declarado candidato (59%), el senador por Vermont Bernie Sanders (58%), el ex congresista de Texas Beto O’Rourke (48%) y el ex secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano Julián Castro (45%).

“Esta encuesta confirma lo que hemos sabido durante algún tiempo: que el voto latino está muy disponible en la carrera por la nominación presidencial democrática en 2020”, declaró en un comunicado Arturo Vargas, director ejecutivo del Fondo Educativo de NALEO.

“Los candidatos que compitan por la oportunidad de desafiar al presidente deberán invertir en un esfuerzo sólido de participación de los votantes latinos si desean asegurar el apoyo de los latinos en las próximas elecciones primarias y caucus”, agregó.

Dirigentes del Partido Republicano han estado divulgando una encuesta reciente de McLaughlin y asociados que afirma que el apoyo entre los latinos a Trump saltó a un 50% en los primeros meses de este año.

“Como el grupo demográfico más estadísticamente empresarial de los Estados Unidos, los hispanos han prosperado en medio del auge de Trump a medida que el alivio regulatorio y fiscal desencadena una oleada de pequeños negocios”, afirmó el comentarista conservador Steve Cortes.

“Las consecuencias reales en el terreno fluyen a personas con nombres como Hernández, Cabrera y Cortés”, dijo el analista sobre la actual crisis migratoria. “Los hispanoamericanos han sufrido demasiadas pérdidas totalmente prevenibles”.

Sin embargo, según la encuesta de Latino Decisions, solo dos de cada 10 votantes latinos (20%), piensan que el presidente Trump y el partido republicano están haciendo un buen trabajo para comunicarse con los latinos.

