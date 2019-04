¿Qué dice realmente el informe Mueller? 4 puntos clave

(POLÍTICA YA). – Cuando Donald Trump se enteró de que Robert Mueller había sido designado como Fiscal Especial para que investigara la interferencia de Rusia en las elecciones, el presidente exclamó: ‘Oh Dios mío. Esto es terrible. Esto es el fin de mi presidencia. Estoy jodido“.

Ese es uno de los detalles revelados en el informe redactado de Mueller, que fue publicado este jueves por el Departamento de Justicia (DOJ).

Pero aparte del pintoresco recuento de la reacción del mandatario al inicio de la investigación de dos años del Fiscal Especial, el informe también contiene una serie de revelaciones cruciales sobre Trump, Rusia y su equipo de campaña.

Esas revelaciones son absolutamente perjudiciales para el presidente.

CONEXIÓN CON RUSIA

1. La sección del informe que se centra en la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 no es una exoneración de la inocencia de Trump, sino más bien un retrato devastador del enfoque de la política que tiene el presidente.

“Colusión” no es un término judicial y no constituye un delito federal, y Mueller dice que no reunió suficiente evidencia de que la campaña de Trump “conspiró criminalmente” con el Kremlin.

2. Pero, el informe documenta que la campaña de Trump sí buscó de forma activa cultivar una relación con el gobierno ruso, y que estaba dispuesta a trabajar con el Kremlin para obtener información perjudicial sobre sus oponentes políticos.

Esa disposición incluyó compartir explícitamente información con, o solicitar información de, agentes rusos, y de hecho, el informe sugiere fuertemente que hubo al menos un intento de colusión por parte de la campaña de Trump y los agentes del gobierno ruso.

Por ejemplo, el hecho de que el ex jefe de campaña de Trump, Paul Manafort compartió datos de las encuestas electorales con Konstantin Kilimnik, quien, según el gobierno de Estados Unidos tiene vínculos continuos con la inteligencia rusa. En el informe se detalla que Manafort y Kilimnik, cuando se reunieron en agosto de 2016, discutieron no solo un “plan de paz” pro-ruso de Ucrania, sino también cómo “creían que el plan requeriría el consentimiento del candidato Trump (si fuera elegido presidente)”.

OBSTRUCCIÓN DE LA JUSTICIA

3. El informe Mueller retrata a un presidente que, una vez se lanzó la investigación, tomó varias alarmantes acciones para detener la pesquisa, incluyendo la destitución de exfuncionarios y el pedido de un memorándum que lo exoneraría.

Un revelador pasaje del informe redactado afirma de manera bastante inequívoca que Trump ciertamente trató de influir en la investigación varias veces. Pero sus esfuerzos fracasaron porque sus subordinados se negaron a seguir las falsas y dudosas directivas del presidente.

“Los esfuerzos del presidente para influir en la investigación fueron en su mayoría infructuosos”, dice el informe, “pero eso se debe en gran parte a que las personas que rodearon al presidente se negaron a cumplir órdenes o acceder a sus solicitudes”.

4. De manera que Mueller no exoneró explícitamente a Trump de las acusaciones de que trató de obstruir la investigación de Rusia.

“Si tuviéramos confianza después de una investigación exhaustiva de los hechos que el Presidente claramente no cometió obstrucción de la justicia, lo indicaríamos”, escribió Mueller en su informe.

“Sobre la base de los hechos y las normas legales aplicables, no podemos llegar a ese juicio”, agrega.

