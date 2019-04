Corren a los hombres armados que detenían a migrantes en la frontera

Autoridades desalojan del campamento al grupo de civiles armados que resguardaban la frontera de Sunland Park, Nuevo México.

Esto a pesar de que se les había dado hasta el viernes para retirase tras establecerse en propiedad privada.

Durante una conferencia de la policía de Sunland Park confirmó que fueron los videos en las redes sociales los que los obligaron a tomar acción ante la presencia de estos sujetos.

Autoridades estatales y locales arribaron hasta el campamento para desalojar al grupo de civiles del territorio propiedad de Unión Pacific.

“La policía estatal y del ferrocarril nos mostró detalles sobre el territorio y a quién pertenece y nos pidieron retirarnos, no vinimos a causar problemas sino a apoyar a los americanos”, Armando González, veterano del ejército.

El jefe de la policía de Sunland Park confirmó que desde su llegada en febrero no han recibido quejas por parte de la comunidad, pero están conscientes que el trabajo que realiza el grupo le pertenece a ellos.

“Dos veces atrás fui a presentarme y a decirles lo que se esperaba de ellas que no apuntarán sus armas a nadie cuando me mandaron el video lo revisé y hablé con la señorita Brown para tomar acción hablé con el señor Larry”, Javier Guerra.

Antes del desalojo hablamos con Viper, líder del grupo quien se deslindó de los Patriotas Constitucionales, nos platicó que su deber como ciudadano es ofrecer apoyo a la Patrulla Fronteriza.

“Estamos aquí para observar y reportar a la Patrulla Fronteriza y se nos dictó lo que se puede o no hacer, hemos detenido a miles de inmigrantes pero mi equipo no le ha apuntado a nadie. Es legal que yo les diga alto y siéntate pero no los podemos tocar. Si ellos vienen a mi campamento yo los detengo”, Viper, líder del grupo.

Tras el desalojo pudimos observar al líder del grupo visiblemente afectado, fuera de cámara nos comentó estar decepcionado por el trato que ha recibido al intentar defender nuestra frontera. También indicó que no existe un plan para establecerse en otro lugar por el momento.

La policía de Sunland Park confirmó que el grupo no enfrenta cargos criminales en la ciudad y dejarán en manos del fiscal su futuro.

Mientras tanto uno de los integantes, Larry Hopkins quien fue arrestado por el FBI por un cargo federal de portación de armas terminó en el hospital al ser golpeado en la cárcel.

En estos momentos el Centro de Detención de Doña Ana realiza una investigación en torno a la agresión en contra de Hopkins.

Este hecho ocurrió el lunes por la noche y autoridades del centro de detención le dieron medicinas para tratar sus heridas que no ponen en riesgo su vida.

Hopkins fue sacado de la cárcel y trasladado a una celda solitaria a petición de su abogado defensor.

