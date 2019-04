Pelosi, Schumer y Trump pactan plan de infraestructura de $2 billones

(POLÍTICA YA). – ¿Será que hicieron las paces, o es simplemente una tregua política?

Líderes demócratas del Congreso salieron este martes optimistas de una reunión en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump sobre un plan de construcción de infraestructura que dijeron alcanzará los $2 billones.

Nancy Pelosy y Chuck Schumer describieron el encuentro como “constructivo” al salir de la Casa Blanca.

LEE TAMBIÉN: LA BATALLA LEGAL QUE SE AVECINA ENTRE DONALD TRUMP Y NANCY PELOSI

Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado dijo incluso que acordaron con el mandatario a un plan de $2 billones para reconstruir la infraestructura de toda la nación.

Por su parte Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes , y hasta ahora la principal adversaria de Trump en el Congreso, agregó que el eventual acuerdo “será grande y será audaz”.

CONSTRUCTIVA

“Fue una reunión muy constructiva”, dijo Schumer después de la reunión. “Acordamos un número, que era muy, muy bueno, $2 billones para infraestructura. Originalmente, habíamos empezado un poco más bajo e incluso el presidente estaba dispuesto a aumentarlo hasta $2 billones. Eso es algo muy bueno”.

Ambos líderes indicaron que acordaron volver a reunirse con Trump dentro de tres semanas para discutir más detalles, sobre todo de dónde saldrán los fondos para financiar el ambicioso proyecto.

“Le dijimos al presidente que necesitábamos sus ideas sobre financiamiento… ¿De dónde propone que podamos financiar esto?”, añadió Schumer.

“Dijimos que nos reuniríamos en tres semanas y él nos presentaría algunas de sus ideas sobre financiamiento. Así que este fue un muy, muy buen comienzo y esperamos que llegue a una conclusión constructiva”, apuntó el senador demócrata.

Schumer y Pelosi entraron a la reunión en medio de una atmósfera de desconfianza y escepticismo, dado que la última vez que se reunieron los tres terminó en acrimonia cuando Trump salió abruptamente del salón, en una disputa sobre la financiación de su muro fronterizo.

ESCEPTICISMO

Pero Pelosi también describió la tan esperada reunión como “productiva” y dijo que los demócratas están “muy entusiasmados” por avanzar en un tema que muchos consideran que ha estado listo para lograr el compromiso bipartidista.

LEE TAMBIÉN: TRUMP SE PELEA CON PELOSI Y SCHUMER EN DRAMÁTICA CONFRONTACIÓN POR EL MURO

Varios asesores de la Casa Blanca expresaron su escepticismo sobre las intenciones de los demócratas en las horas previas a la llegada de Pelosi y Schumer.

Los dos líderes enviaron una carta a la Casa Blanca el lunes para exigir que cualquier acuerdo bipartidista de infraestructura incluya nuevos ingresos, como un alza de los impuestos, y un enfoque en proyectos de energía verde.

Mientras tanto, el Jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, también parecía echar agua fría a las perspectivas de un acuerdo.

“Espero que las conversaciones salgan bien hoy, pero si no lo hacen, no me sorprendería”, dijo Mulvaney.

“O bien tienen que elegir legislar o litigar; no se puede tener ambas formas”, declaró, en referencia a las diversas investigaciones sobre Trump que ha lanzado la Cámara de Representantes.

Nacional, Donald Trump, Nancy Pelosi