Adolescente inmigrante de 16 años muere en custodia de EE.UU.

Un adolescente guatemalteco de 16 años que viajaba sin compañía, murió en Texas mientras se encontraba en custodia del gobierno de Estados Unidos.

El chico, que no ha sido identificado por los oficiales, es el tercer menor en morir en custodia de EE.UU. desde diciembre, cuando una niña de 7 años falleció horas después de ser detenida por la Patrulla Fronteriza.

En los últimos meses la administración de Trump ha dicho que lamenta el incremento de familias migrantes y niños no acompañados que cruzan la frontera. A inicios de abril, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), una división gubernamental responsable de los inmigrantes menores de edad no acompañados, declaró que estaban por alcanzar la mayor cantidad de menores detenidos en la historia de EE.UU. A finales de marzo, alrededor de 32,000 niños no acompañados fueron puestos en custodia de la ORR.

Los contratos gubernamentales con refugios privados y sin fines de lucro, requieren que estos detengan a niños migrantes no acompañados hasta que un familiar los recoja. Sin embargo en este caso, oficiales de Inmigración y Control de Aduana (ICE) llevaron al joven a un refugio de ORR, el 20 de abril.

Los médicos de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. no detectaron problemas de salud y el menor no mencionó tener algún padecimiento cuando llegó al refugio, dijo Evelyn Stauffer, una vocera de Servicios Humanos y de Salud. Sin embargo a la mañana siguiente, el joven enfermó gravemente mostrando síntomas de fiebre, escalofríos y dolor de cabeza.

El personal del refugio llevó al joven a un hospital en la mañana del 21 de abril, donde recibió atención médica, fue dado de alta y regresó al refugio el mismo día. Pero su salud no mejoró y al día siguiente fue llevado a emergencias en una ambulancia.

El menor fue transferido al hospital infantil de Texas, donde recibió atención por varios días en la unidad de cuidados intensivos. Pero a pesar del tratamiento, falleció en el hospital del 30 de abril. Hasta el momento no se ha determinado la causa de muerte.

El hermano del joven y oficiales del consulado guatemalteco, lo visitaron cuando se encontraba en el hospital; mientras su familia en Guatemala recibía información sobre su condición.

