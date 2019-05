Alcalde de Nuevo México frena construcción de muro privado

Según las autoridades de Sunland Park, el grupo que construye el muro no ha cumplido con las ordenanzas de la ciudad.

(POLÍTICA YA). – La construcción de una sección de muro fronterizo con recursos propios en una propiedad privada en Nuevo México ha degenerado en una batalla legal entre el grupo que recaudó el dinero para levantar la muralla y las autoridades locales.

Javier Perea, alcalde de la ciudad fronteriza de Sunland Park, frenó la construcción del muro fronterizo que se estaba ledificando con fondos privados.

Según las autoridades locales, la barrera erigida por el grupo We Build the Wall (Nosotros Construimos el Muro) no cumple con las ordenanzas de la ciudad, y por lo tanto su construcción debe ser detenida de inmediato.

Tras conocerse el lunes sobre la construcción del muro, Perea dijo que la cerca supera la altura máxima de la ciudad de 6 pies.

El miércoles, el alcalde emitió una orden de cese y desiste.

El muro, cuyos coordinadores esperaban que estuviera completo el miércoles, tiene más de 20 pies de altura. Está construido sobre una inclinación de 300 pies en un terreno montañoso y se extiende siete pies en el suelo.

Perea dijo que American Eagle Brick Company enfrenta multas que son el doble del costo de los permisos, y que la compañía será multada cada día si ignora la carta de cese y desiste de la ciudad.

El muro está junto a Monument One, un marcador oficial en el lugar donde Nuevo México, Texas y el estado mexicano de Chihuahua convergen en Border Highway West, cerca del Executive Center Boulevard.

LAS ORDENANZAS

“Mientras que se sigan las ordenanzas de la ciudad de Sunland Park, pueden seguir”, dijo Perea.

“Pero lo que estoy informado por el ‘staff’ es de que no están siguiendo los reglamentos de la ciudad”, agregó.

We Build the Wall es un grupo nacional que creó una cuenta en el sitio web GoFundMe para pagar el muro fronterizo, con la que recaudó más de $22 millones.

Pero, Dustin Stockton, vicepresidente y cofundador de We Build the Wall, dijo a la cadena Fox News que la compañía ha estado cumpliendo con las regulaciones de la ciudad.

“Sunland Park envió a un inspector de edificios a inspeccionar el sitio antes de que comenzáramos a construir”, declaró Stockton. “Había un inspector en el lugar cuando hicimos el primer vaciado de concreto, y en cada momento nos dieron permiso para seguir construyendo mientras se procesaba nuestra solicitud”.

Por su parte el cofundador del grupo Brian Kolfage, aseguró que la semana pasada entregaron todos los documentos y permisos al gobierno municipal de Sunland Park.

De acuerdo a Kolfage, dos trabajadores de la ciuad le brindaron la autorización de construir media milla de muro en la zona.

Perea dijo a la estación local KOAT 7 que el cese y desiste ha sido referido a un tribunal municipal.

We Build the Wall dijo que realizarán un mitin este jueves para apoyar el proyecto.

