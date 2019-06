Iniciativa para que residentes legales soliciten la ciudadanía

En Política Ya con Tsi-tsi-ki Diego Iñíguez López Gerente de política y comunicaciones de la organización National Partnership for New Americans habló del lanzamiento de campaña que promueve que residentes permanentes se conviertan en ciudadanos de los EEUU lo antes posible para que participen en las elecciones del 2020. Actualmente, 731 mil solicitantes en la nación esperan por la aprobación de su pedido de hacerse ciudadanos pero hay casi 9 millones quienes son elegibles para solicitar una de las ciudadanías más cotizadas del mundo. El objetivo de National Partnership for New Americans es de al menos conseguir que un millón de residentes permanentes se conviertan en ciudadanos antes del 2020.

Esta iniciativa será a nivel nacional, para motivar a los residentes legales permanentes a que sometan su solicitud de ciudadanía lo antes posible, de modo que puedan votar en las próximas elecciones.

Como parte del anuncio, organizaciones afiliadas a NPNA, así como varias municipalidades de diversos puntos del país, expondrán algunos de los esfuerzos que realizarán para encaminar y lograr la meta de la campaña.

Entre las actividades que anunciarán se incluyen eventos comunitarios, orientación y asistencia financiera para cubrir gastos del proceso para personas de bajos recursos, así como actividades de promoción a través de los Medios de Comunicación y las redes sociales. Además, habrá eventos de recaudación de fondos, que ayuden a recolectar donativos que ayuden a financiar la campaña.

El proceso de solicitud de ciudadanía puede ser largo y costoso. Consciente de ello, NPNA aportará más de $600,000 en subvenciones a 20 organizaciones que tienen alianzas con varias ciudades del país, mediante el programa “Cities for Citizenship (C4C) America is Home” para ayudar a todos los interesados que deseen iniciar o adelantar el proceso de hacia la ciudadanía. Más información en: http://partnershipfornewamericans.org/

PolíticaYa con Tsi-tsi-Ki Félix, america is home, cities for citizenship, Ciudadanía, Inmigración, national partnership for new americans, NPNA, partnershipfornewamericans.org, politica ya, residente permanente, solicitud uscis, USCIS