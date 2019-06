Migrantes cruzan con niños reciclados: Aumentan las familias fraudulentas

Según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, mejor conocido como ICE, más del 30 por ciento de las familias que llegaron al país en el último mes han resultado falsas.

Adultos están alquilando menores para hacerlos pasar por sus hijos y así evitar la deportación inmediata.

“Ya vienen con ese conocimiento si traigo conmigo a un menor no me van a detener, me van a procesar y me van a dejar ir”, Leticia Zamarripa, vocera de agencia “ICE”.

Y es que según la vocera de la agencia ICE, cada vez es más común que adultos lleguen acompañados de un menor asegurando que son familiares, ya que creen que esto les ayudará a agilizar su proceso de solicitud de asilo, sin embargo, resulta ser todo lo contrario.

“La raíz de todo esto es, los mismos traficantes de personas tratan de venderle todo lo que pueden al inmigrante que viene de esta manera entonces les hacen la falsa promesa de que si va con un menor de edad, con un documento de nacimiento falso en la mayoría de los casos ya con esto vas y te presentas en el puente y no vas a tener problema para pasar no te van a encarcelar pero la realidad es todo lo contrario”, Xavier Amendez, abogado de inmigración.

Inmigrantes pagan hasta 4 mil dólares por documentos falsos que indiquen que van acompañados de un menor.

La agencia ICE asegura estar movilizando recursos y expertos hacia la frontera para investigar el tráfico de menores, el mes pasado realizaron pruebas de ADN como parte de un programa piloto, pero ahora solamente se basan en entrevistas a cada integrante de la “familia”.

“La persona que hace esto que presenta un documento falso lo primero que puede ser encausado criminalmente por tratar de entrar a los Estados Unidos presentado un documento que él sabía que era falso, lo van a separar porque no son familia”.

Aunque el menor y el adulto tengan algún parentesco, al mentir entrando a este país diciendo que se trata de una familia, ya sea padre o madre con hijos, pueden enfrentar cargos criminales, afectándoles directamente en su proceso de solicitud de asilo.

“A esa persona enfrenta cargos federales y después de eso ya sigue un proceso de deportación”.

Autoridades de ICE aseguran estar evaluando añadir pruebas de ADN a este proceso de manera permanente.

