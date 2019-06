AMLO habló en Tijuana sobre el acuerdo comercial que firmó con Trump

El pasado sábado 9 de junio el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, viajó a la ciudad fronteriza de Tijuana para realizar un mitin en el cual abordó el tema del acuerdo firmado con EE.UU. para frenar los aranceles que Trump había amenazado con imponer a los productos de importación mexicana el próximo lunes, si el gobierno de AMLO no detenía la migración ilegal.

Luego de que Trump anunció el Twitter la cancelación indefinida de las tarifas a México, argumentando que había llegado a un acuerdo con el gobierno mexicano; AMLO hizo un llamado a la población, para atender el tema en una de las ciudades que más ha sido afectada por la crisis humanitaria en la frontera. “Soy pacifista, pero como jefe y representante del Estado mexicano, no puedo permitir a nadie que se atente contra la economía de nuestro país”.

En su discurso del sábado, AMLO se comprometió a cumplir los compromisos que realizó con EE.UU. Asegurando que la siguiente acción será “reforzar la frontera, aplicar la ley y respetar los derechos humanos, promover el plan de desarrollo de México y Centroamérica”.

Frente a una audiencia de miles de ciudadanos, trabajadores y representantes del Estado, empresarios y figuras religiosas, el presidente celebró el acuerdo firmado el viernes 7 de junio, reconociendo el trabajo del canciller Marcelo Ebrard. Sin embargo, AMLO también fue recibido con protestas en contra suya y de Trump, especialmente por parte de grupos a favor de la inmigración, que fueron recibidos con violencia por los seguidores del mandatario mexicano.

De acuerdo con el presidente mexicano a partir de la próxima semana México ofrecerá ayuda humanitaria a quienes esperan en dicho país el proceso de solicitud de asilo en EE.UU.; que incluye empleo, educación, salud y bienestar para los inmigrantes.

Ebrard indicó que aunque en la negociación para evitar la imposición de aranceles no se ganó todo, México mantuvo su dignidad. Mientras que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que en los meses que vienen el país deberá trabajar con más fuerza para evitar decisiones por parte de EE.UU. que puedan afectar a México.

Sin embargo, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, criticó la postura de México ante la situación, señalando una doble moral. “Por una parte exigimos que nos abran las puertas y por el otro lado sellamos el paso de los centroamericanos para hacerle un favor a los Estados Unidos”, afirmó Muñoz Ledo.

Hasta el momento no hay detalles específicos de cuáles fueron los puntos del acuerdo, cuáles serán las responsabilidades exactas de México hacia EE.UU. en materia de migración y si es o no un esfuerzo unilateral, es decir no se ha indicado qué ofreció Trump a cambio de que México obstaculice el paso de inmigrantes en la frontera.

Cabe señalar que en el pasado Trump indicó su falta de disposición por aceptar a más inmigrantes en el sistema estadounidense, asegurando que ya no tenían más espacio. Así que no queda claro cuál es el plan concreto de AMLO para atender la crisis humanitaria acumulándose del lado mexicano.

