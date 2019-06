Gobierno de Trump niega ayuda hipotecaria a beneficiarios de DACA

(POLÍTICA YA). – El gobierno del presidente Donald Trump admitió este viernes que ha dejado de respaldar los préstamos hipotecarios federales para los inmigrantes beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados durante la Infancia, conocido como DACA.

Después de meses de incertidumbre y declaraciones contradictorias, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) finalmente anunció que la Administración Federal de Vivienda (FHA) no está respaldando las hipotecas para los llamados “Dreamers”.

Según el departamento, debido a que DACA no otorga un estatus migratorio legal, los beneficiarios de DACA no son elegibles para los préstamos hipotecarios de la FHA.

Los préstamos hipotecarios que están asegurados por la FHA, ayudan a que personas de menos recurso puedan adquirir una vivienda, con una menor calificación de crédito y requisitos de depósito.

Durante el gobierno del presidente Barack Obama los beneficiarios de DACA eran elegibles para el respaldo de la FHA en ciertas circunstancias.

UN ESTATUS LEGAL

“La determinación de la ciudadanía y el estado de inmigración no es responsabilidad de HUD y el Departamento confía en otras agencias gubernamentales para obtener esta información”, explicó Len Wolfson, subsecretario de HUD, en una carta que envió esta semana al representante demócrata Pete Aguilar.

“En consecuencia, debido a que DACA no confiere un estatus legal, los beneficiarios de DACA no son elegibles para los préstamos de la FHA“, agregó Wolfson.

Estas últimas declaraciones se contradicen con lo que dijo el secretario de Vivienda Ben Carson durante un testimonio que rindió ante el Congreso a principios de este año.

Carson aseguró en esa ocasión que no sabía por qué beneficiarios de DACA estaban siendo rechazados para préstamos de vivienda respaldados por su agencia, y que “numerosos” Dreamers se están beneficiando de las hipotecas federales.

“Y añadiría que he dado instrucciones a todo el mundo para que se atenga a las leyes de EE.UU. en relación con el DACA, respecto a cualquiera que sea inmigrante, y que mientras que se respeten las leyes esta política contará con mi aprobación”, sostuvo Carson.

CONTRADICCIONES

Los comentarios de Carson fueron en respuesta a preguntas de los miembros del Congreso después de que el sitio web BuzzFeed News informara en diciembre que la administración de Trump estaba negando discretamente los préstamos a personas con estatus DACA.

Pero lo que dijo el secretario acaba de ser desmentido por Wolfson:

“HUD ha dejado muy claro que no ha implementado ningún cambio de política durante la Administración actual, ya sea formal o informal, con respecto a los requisitos de elegibilidad de la FHA para los beneficiarios de DACA”, dijo Wolfon en la carta a Aguilar.

“Desde al menos octubre de 2003, la FHA ha mantenido la política publicada de que los ciudadanos no estadounidenses sin residencia legal” no son elegibles para los préstamos asegurados por la FHA “, escribió Wolfson. “Esta misma política se incorporó en el Manual de vivienda unifamiliar en septiembre de 2015, en la Administración anterior, y establece claramente que” [n] en los EE.UU. los ciudadanos sin residencia legal en los EE.UU. no son elegibles para hipotecas aseguradas por la FHA”.

