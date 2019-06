ICE perseguirá a inmigrantes que ya tienen orden de deportación

El director en funciones de la agencia admitió que no tiene los recursos para deportar a millones de indocumentados, como dijo Trump.

(POLÍTICA YA). – La agencia de Servicios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no empezará a deportar a millones de inmigrantes la próxima semana, como dijo el presidente Donald Trump, pero sí planea detener y expulsar del país a familias que ya tienen orden de deportación.

Es más, el director en funciones de la agencia, Mark Morgan, exhortó este miércoles a los inmigrantes con órdenes de deportación a que se entreguen a ICE.

“Ven a ICE. Trabaja con nosotros de una manera humana y digna para regresar a tu país de origen tal como te lo ordenaron”, dijo Morgan frente a las cámaras de televisión de la cadena Fox News.

“Mira, como ICE, no quiero ir a tu puerta. No quiero ir a tu casa. No quiero ir a tu lugar de trabajo”, aseguró el funcionario.

Morgan dijo que la agencia apuntaría a aquellos que han tenido órdenes de deportación, incluyendo a las familias.

“Es sencillo: si estás aquí ilegalmente, debes ser deportado y en este caso, eso incluye a las familias”, expresó el jefe de ICE .

SIN CRONOGRAMA

El funcionario rehusó ofrecer un cronograma sobre la operación, pero dijo en una entrevista el martes con el sitio web The Hill, afirmó que sería imposible eliminar de una sola vez a los 11 millones de inmigrantes indocumentados que se calcula viven en Estados Unidos.

Morgan también se negó a dar detalles sobre la cantidad de personas que planea detener ICE, cuántas son niños o dónde viven.

Según el jefe interino de ICE, la agencia no “tiene los recursos para deportar” a millones de inmigrantes indocumentados en un futuro próximo, a pesar de la promesa de Trump de ver a “millones” arrestados por la asediada agencia de inmigración a partir de la próxima semana.

“Claramente, no tenemos los recursos para deportar, ya sabes, a 11 millones de personas en un corto período de tiempo”, explicó.

Sin embargo, aunque admitió que no estaba dentro de la capacidad inmediata de su agencia arrestar y deportar a millones, pareció comprometerse a deportar a tantos inmigrantes indocumentados como le fuera posible.

“Tenemos y eliminamos personas cada año. Y vamos a seguir haciendo eso”, dijo.

