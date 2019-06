Comité del Senado aprueba $4,500 millones para “crisis” en frontera

(POLÍTICA YA). – Un comité del Senado aprobó nueva legislación que le concedería $4.5 mil millones adicionales al presidente Donald Trump para enfrentar lo que el gobierno ha definido como una crisis en la frontera con México.

Se espera que la suma sea destinada a la ayuda humanitaria en la frontera, incluido el dinero para apoyar a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).

Los principales miembros del Comité de Asignaciones del Senado llegaron a un acuerdo sobre la solicitud de Trump para obtener más fondos para la seguridad fronteriza.

El proyecto de ley aún debe ser aprobado en el pleno del Senado, donde requerirá 60 votos, y en la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, y donde podría enfrentar un desafío mayor.

Un asistente de la Cámara baja le dijo al sitio web de noticias The Hill que los demócratas aún no habían firmado el proyecto de ley del Senado y aún no habían visto los detalles.

Si la Cámara aprueba su propio proyecto de ley, tendrían que ir a una conferencia para conciliar la propuesta con el Senado.

CAMINO ALLANADO

El Comité de Asignaciones del Senado, controlado por los republicanos, votó 30-1 para aprobar la legislación, allanando así el camino para una votación en el Senado antes de que los legisladores se vayan para el receso del 4 de julio.

La legislación otorga un total de $4.59 mil millones en respuesta a la solicitud de la administración de Trump para gastos de emergencia en la frontera.

Más de la mitad, $2,88 mil millones, se destinaría al HHS quien está a cargo de los niños migrantes que llegan a la frontera no acompañados por un adulto.

Senadores y funcionarios de la administración de Trump argumentaron que a principios del próximo mes se necesitaba un nuevo financiamiento para apuntalar la ORR, o se agotaría el dinero y requeriría que los empleados y los concesionarios operen en I.O.U.s.”, siglas en inglés que significa “te debo”.

El proyecto de ley también incluye dinero adicional para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que incluye las agencias de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) e Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

SENADORES COMPROMETIDOS

Los senadores Richard Shelby, republicano de Alabama, y Patrick Leahy, demócrata de Vermont, llegaron a un acuerdo sobre el paquete después de las negociaciones que se llevaron a cabo durante el fin de semana.

Leahy llamó a su proyecto de ley un “compromiso de buena fe” durante la audiencia del comité.

“El paquete que estamos considerando hoy es principalmente un paquete de asistencia humanitaria”, dijo Leahy.

Shelby también solicitó a los miembros del comité que se abstengan de ofrecer “píldoras de veneno” u otro lenguaje de inmigración, lo que podría complicar las posibilidades del proyecto de ley.

