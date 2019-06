Columnista es la mujer #16 en acusar a Trump de abuso sexual

Una reconocida columnista de consejos salió a la luz para acusar al presidente Donald Trump por violarla en un vestidor en la década de los 90’s, describiendo a detalle el momento en el que el mandatario presuntamente abusó sexualmente de ella.

E. Jean Carroll es la mujer número 16 que ha acusado a Trump de mala conducta sexual y este viernes 21 de junio, la Revista New York publicó un extracto del próximo libro de la autora titulado: “What do we need men for? A modest proposal” (“¿Para qué necesitamos a los hombres? Un propuesta modesta); en donde describe su encuentro con el magnate.

De acuerdo con su testimonio a mediados de los 90’s, ella estaba en una tienda Bergdorf Goodman cuando se topó a Trump, quien la reconoció como una columnista famosa y le pidió ayuda para escoger ropa interior para una mujer que no nombró.

La escritora, que en ese entonces tenía 52 años, accedió a la solicitud de Trump y lo acompañó al departamento de lencería. Sin embargo una vez que llegaron al vestidor del lugar, la situación se puso violenta.

In next week's cover story, E. Jean Carroll shares for the first time her violent encounter with Donald Trump. The coatdress she was wearing that day has hung in her closet ever since; she wore it again for the first time for her portrait with New York https://t.co/yPaLsRoVcH pic.twitter.com/Tx2HAzt1mi — New York Magazine (@NYMag) June 21, 2019

“En el momento en el que se cerró la puerta del vestidor, se lanzó hacia mí, me empujó contra la pared, golpeando mi cabeza bastante fuerte, y puso su boca contra mis labios. Estaba tan sorprendida que lo empujé y me empecé a reír de nuevo. Él tomó mis brazos y me empujó contra la pared por segunda vez y, mientras me daba cuenta de lo grande que era, me sostuvo contra la pared con su hombro y metió su mano debajo de mi vestido de abrigo y me bajó las medias”, se puede leer en parte de la historia.

Carroll continuó relatando el incidente, indicando: “Estoy sorprendida por lo que estoy a punto de escribir: Me seguí riendo. Al siguiente momento, mientras él todavía estaba usando vestimenta correcta de negocios: camisa, corbata, saco, abrigo… se abrió el abrigo, bajó el cierre de sus pantalones y forzando sus dedos en mi parte privada, me metió su pene a la mitad -o completamente, no estoy segura-”.

La columnista de ahora 75 años mencionó que fue una “lucha colosal”, hasta que finalmente pudo empujarlo y escapar de la tienda.

BREAKING: Writer E. Jean Carroll says Donald Trump violently sexually assaulted her in a department store dressing room in the mid ’90s. Here are some of the other women who have accused Trump of abuse and sexual misconduct: pic.twitter.com/mPMJw8OHnS — NowThis (@nowthisnews) June 21, 2019

Por su parte la Casa Blanca lanzó un comunicado a la Revista New York, diciendo que la presunta violación es “una historia completamente falsa e irrealista saliendo 25 años después de que supuestamente pasó y fue creada simplemente para hacer ver mal al presidente”. Sin embargo, al momento de la presunta violación, Carroll le dijo a dos de sus amigos sobre el ataque y ambos confirmaron al New York que recordaban el incidente.

Adicionalmente, la escritora estableció la razón por la que no contó públicamente su historia antes de este momento. “Recibir amenazas de muerte, que me obliguen a abandonar mi casa, que no me crean, que me arrastren por el lodo y unirme a las 15 mujeres que han salido a la luz con historias creíbles sobre cómo el hombre las agarró, hostigó, minimizó, mutiló, abusó y agredió, solo para verlo voltearse, negarlo, amenazarlas y atacarlas; nunca sonó como muy divertido”.

